新北節能教育標竿典範 中園國小、龜山國小、漳和國中獲經濟部節能標竿獎

新北市三峽區中園國小榮獲經濟部112年度「 國民中小學推動能源教育標竿學校選拔」金獎， 新店區龜山國小榮獲銀奬，中和區漳和國中榮獲「節能標竿獎選拔- 教育業類」銀奬，今(7)日於市政會議獻獎，分享榮耀。

教育局表示，新北市透過九大分區能源中心學校， 推動全市學校參與環保局低碳校園標章認證計畫， 促使學校進行能源教育及資源盤點， 進而提升全市能源教育推展量能及建立能源校際夥伴關係。 中園國小等三校獲獎，為新北市學校在提升師生能源教育素養、 拓展能源教育宣導及節能減碳成效上，樹立優良典範。

榮獲能源教育標竿學校金獎的中園國小校長黃孟慧表示， 中園國小深耕能源教育二十年，校內組成能源課程推動小組， 發展能源校訂課程，並融入各項活動課程， 分年段發展教案與教材以落實課堂教學， 循序漸進深化學生能源素養。老師們在校內營造多元學習情境， 打造「能源隧道」，讓孩子透過擴增實境(AR)課程學習能源知識 ；近年校內設置太陽能光電場域，彩繪太陽能光電大富翁教學區， 讓孩子搭配數位載具進行互動闖關，從遊戲中學習太陽能光電知識； 此外，能源團隊也開發能源智慧屋、節能體驗箱等智能教具， 提升學習深度與廣度，擴大能源教育的效益與影響力。

能源教育標竿學校銀獎的龜山國小校長李正琳表示， 學校位於翡翠水庫及桂山電廠旁，地理位置得天獨厚，「水」 成為校訂課程發展主軸。藉由安排實地參觀、 體驗及互動學習等方式，協助孩子認識水力發電，並藉由課程引導， 讓孩子更了解節約能源與永續低碳的重要性。此外， 更透過程式設計課程與水力發電灑水系統結合， 遠端智能控管生態農園， 展現學校跨域合作推動能源教育推動的行動力。

榮獲節能標竿獎選拔銀獎的漳和國中校長何文慶表示， 能源並非取之不盡、用之不竭，若未能善用和愛護， 必將承受相當程度的代價。漳和國中長期推動節能減碳和環境教育， 深知學校節能的重要性，透過相關課程融入、活動規劃及情境運用， 使學生對節能「知其然並知其所以然」， 將節能落實在各項學習和生活上，進而把理念和做法帶回家庭， 拓展影響力和節能效果。

教育局進一步表示，新北市為了達到2050氣候願景及響應聯合國 永續發展目標，落實氣候變遷及能源對策， 透過校園能源資源及能源教育活動盤點，帶動全市學校共同提升能源 教育量能。