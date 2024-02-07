俄羅斯駐北韓大使：若美國持續挑釁　可能將進行第7次核試驗

近日朝鮮半島局勢不斷升溫，俄羅斯駐北韓大使警告，若美國持續在地區內進行挑釁活動，北韓可能將再次進行核試驗。

北韓領導人去年9月赴俄羅斯，與俄國總統普丁進行首腦會談，此後兩國高層更頻繁交流，進行軍事方面在內的合作。

俄羅斯官媒塔斯社7日報導，俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）對於西方國家主張北韓正準備核試驗一事，他果斷否認地說這純屬「猜測」，並表示，西方國家和聯合國當局者，是不可能知道北韓是否在進行第7次核試驗的準備。

至於北韓是否會進行第7次核試驗？馬歇各羅表示，他認為一切取決於朝鮮半島的軍事、政治狀況如何發展，若美國持續針對北韓採取挑釁措施，或若美國空軍的戰略轟炸機持續在朝鮮半島上空飛行，北韓領導層將會為了增強防禦力，進行最新一次的核試驗。

馬歇各羅稱，對於這種不樂見的局面發展，責任「完全在於華府」，首爾也有責任，但也說道，南韓的責任較不大。

馬歇各羅也透露，北韓與俄國正在協調的協議中，其中包含了旅遊套裝行程，正為兩國國民在兩國間旅行的計畫作準備。

路透社報導，馬歇各羅除了就活絡兩國旅遊事業的協議外，沒有公開其他具體內容，僅透露現在正在為普丁訪北韓時將簽屬的文件作準備，而對於普丁訪北韓的時間，馬歇各羅則表示「還未討論」。

不過，克里姆林宮上個月曾表示，普丁回訪北韓的時間，很可能會是在3月俄羅斯大選之後。