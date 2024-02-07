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【回家過年】前總統陳水扁之子陳致中、因洗錢偽證入監服刑近9個月　獲准假釋出獄

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/07 14:53
前高雄市議員陳致中（中）因犯洗錢、偽證等罪合併執行1年2月，在高雄二監服刑中，6日獲台灣高等法院裁准假釋中付保護管束，晚間他手拿2袋書籍步...

前高雄市議員陳致中（中）因犯洗錢、偽證等罪合併執行1年2月，在高雄二監服刑中，6日獲台灣高等法院裁准假釋中付保護管束，晚間他手拿2袋書籍步...

前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑，昨(６日）假釋出獄。他昨深夜在臉書說，「回家了，如一場夢」。高雄市長陳其邁今天(7日) 說，希望陳致中能沉澱後再出發。

回家了，如一場夢。晚安

好久沒有用手機了，還有點卡卡的

（陳致中）

陳致中回家後，昨深夜在臉書發文，網友紛紛留言替他加油。

陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年(2023年) 入高雄二監服刑，昨獲高院裁准假釋，高雄二監昨下午5時30分許收到高院保護管束令，陳致中晚間8時許假釋出獄，由妻子黃睿靚開車接送離開(下圖)。

【回家過年】前總統陳水扁之子陳致中、因洗錢偽證入監服刑近9個月　獲准假釋出獄

（中央社）　

根據中央社，陳其邁7日上午接受媒體聯訪時說，自己有跟陳致中通過電話，「他也沉澱了一段的時間，我們也都希望他能夠沉澱之後重新再出發」。

陳致中因洗錢及偽證等罪定讞，台灣高等法院裁定應執行1年2月，他在2023年5月11日向檢方報到入監，隨後上銬被囚車載往高雄第二監獄服刑至今。矯正署2月5日核准陳致中的假釋案。

全案因由起於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。

法務部矯正署６日發布新聞稿指出，歲末年終，闔家團圓是高牆內受刑人心中最企盼的願望，為落實人道關懷，春節前夕援例加速審核假釋，由檢察機關聲請保護管束裁定並核發釋放命令。

矯正署表示，統計2023年12月份至2024年2月份，許可假釋者有1061名，其中人數最多為台中監獄106人，其次為台北監獄73人及彰化監獄50人，各矯正機關於收到檢察官保護管束命令後，依法辦理釋放手續，期盼獲准假釋重返社會的更生人，能與家人共享天倫，並在親情感召下，保持善良品性，成為守法好國民。
陳水扁
陳致中
假釋
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過年

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