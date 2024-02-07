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【心很累】日航與海保廳飛機擦撞釀災 工會為日本塔台人力短缺請命

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/07 12:36
2024年1月2日，日本航空A350客機在東京羽田機場與海保廳運輸機擦撞釀成火災。（圖／路透社Issei Kato）

2024年1月2日，日本航空A350客機在東京羽田機場與海保廳運輸機擦撞釀成火災。（圖／路透社Issei Kato）

日本航空（JAL）A350 客機 516 航班 ，1 月 2 日在東京羽田機場與海上保安廳飛機擦撞起火釀災，造成海保人員喪命，究責工作仍在持續，但塔台已承受不少壓力。運輸工會 6 日發出聲明，疾呼政府正視塔台人力短缺問題，強化飛安。

日航客機最終被火海吞噬，機上 379 名機組員與乘客奇蹟似全數安全疏散，但海保廳運輸機 6 名人員卻僅 1 人倖存。

路透社報導， 針對這起發生在全球第三忙碌機場的災難，調查尚在進行中。根據日前釋出的塔台通話紀錄，塔台方面要求海保廳飛機讓出跑道，讓 516 航班降落，但不清楚為何駕駛未按指示行事。

運輸工會並未直接將事件肇因歸咎於塔台人力不足，但在聲明中強調，塔台人力嚴重不足，必須增加，尤其事故發生後，外界將矛頭指向塔台，更讓相關人員心力交瘁，承受莫大壓力。

為了避免憾事再發生，作為緊急因應之道，日本官方下令全國機場塔台必須時時監控雷達，偵測跑道是否出現闖入物。如此一來，原本已忙碌不堪的塔台人員，工作量更加吃不消。

工會指，塔台人員招募必須政府點頭，但近年來的聘僱申請卻僅部分獲准，人力短缺已是沉痾，缺工就是安全威脅。

不只日本，美國與法國也飽受機場塔台人力不足所苦，航空公司多次強調，這已動搖飛航安全。根據日本國土交通省，2023 年，日本航管人員數字降至 19 年新低。

除了新冠肺炎（COVID-19）疫情期間造成航班大減，日本塔台管制員每天經手的航班數持續增加。2004 年，每名航管人員平均處理 4,600 航班。到了 2019 年，已劇增至 7,000 航班。
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