兒童汽車安全座椅可減少7成死亡率 穿羽絨衣、哭鬧用抱的恐引發致命危機

農曆春節連假即將到來，國人返鄉、出遊大增，行車途中除了大人要繫好安全帶之外，更別忽略了小孩的安全，許多家長可能會認為，只是出門5分鐘而已，不需要乘坐汽車安全座椅，然而這樣僥倖的心態往往會發生憾事。

根據道路交通安全規則規定，小型車附載4歲以下的幼童行駛於道路時，應依規定方式安置於安全椅，並予以束縛或定位，例如2歲以下幼童應安置於車輛後座之攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅；2歲以上至4歲以下，且體重在18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，並優先選用後向幼童用座椅為宜。。違規者可依法處駕駛人新臺幣1,500元以上3,000元以下罰鍰。

為何幼童需要使用汽車安全座椅？安全帶可以保障大人的的行車安全，避免因車禍發生時強大慣性被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡，但幼童因為身高不足，若直接使用成人用的安全帶除了束縛力不足外，也可能會割傷頸部，造成氣管斷裂等危險，因此使用兒童專用的安全裝置就顯得格外重要

汽車安全座椅的重要性：根據美國兒科醫學會研究，若依規定正確安裝，且使用符合規定的汽車安全座椅，可減少71%死亡率，而使用後向乘坐的安全性更提高75%，並可在不幸發生事故時，減低兒童頸部73%的衝擊力，並可減少71％死亡率。

為了確保孩童在旅途中的安全，除了依據孩子的年齡、體重，選擇合適的汽車安全座椅外，更別忽視正確安裝與使用的重要性。

國健署吳昭軍署長表示，安裝時務必依照汽車安全椅產品檢附之說明書，確保安全椅牢固地固定在車內，並盡可能將安全椅安裝於後座中間，因為後座中間是距離任何方向的撞擊最遠的點，為車輛中最安全的位置，且每個安全椅僅能乘坐一位兒童。坐上安全座椅後，也要確保安全帶有正確繫緊，並定期檢查並依照孩子的成長適時調整安全帶的鬆緊。

談及安全帶的正確繫法，小兒科醫師巫漢盟說明，安全帶並非越緊越好，肩帶應固定於孩童雙肩處，並留一指寬的空隙，也要確保安全帶沒有扭曲或翻轉；當孩子4歲以上或滿18公斤使用車用安全帶時，應橫過肩膀及胸前，且腰帶位於骨盆位置。

巫漢盟還列舉2個常見錯誤行為，例如：近來天氣寒冷，許多家長會為孩童添加羽絨衣等厚重且光滑衣物，巫漢盟提醒，羽絨外套等布料光滑，所以當發生車輛衝撞時很容易滑脫甩出去，若擔心孩子會冷，可以先將孩童固定在汽座上後，再將小毯子或羽絨外套蓋在寶包身上。

此外，有些孩童一坐上汽車安全座椅就哭鬧，家長也認為只是出門一下子，用抱的也可以，對此，巫漢盟強調，小小孩坐在汽座上才能提升安全度，行車途中若遇到車輛撞擊，家長的手臂將無法阻擋、承受其衝擊力，撞擊力道約孩子體重的30倍，孩童很可能因為衝擊慣性而被拋出車外，若時間地點允許，建議先停至路邊觀察孩子是否不適或安撫再繼續行程。

吳昭軍表示，除了讓孩子使用汽車安全座椅，家長也要以身作則使用安全帶，讓孩子明白即使是短途旅程，也應該要全程使用汽車安全座椅，確保每一次的行車都是一次安全的旅程。