〈時評〉韓國瑜是最大贏家，台灣呢？

2月1日國會龍頭出爐後，總統與立委選舉算是完全底定。

從政黨的角度看：民進黨贏得總統寶座、輸了國會（由62席銳減至51席）；中國國民黨輸了總統、贏了國會（由37席大增為52席）；民眾黨總統選票墊底、區域立委全軍覆沒，不分區卻小有斬獲（由5席增至8席）。顯然，沒有哪個政黨是真正的贏家！

從個人的角度看：賴清德個人由副總統變總統是得、賴主席麾下的黨由國會過半淪為國會第二大黨是失。國民黨在主席朱立倫領軍下，侯友宜總統夢碎，立委席次卻扳回一城，算有得有失。柯文哲御駕親征總統選戰落馬，柯主席則有得（不分區）有失（區域立委掛零）。顯然，沒有哪個總統候選人或政黨主席是真正的贏家。

如此一路算下來，讓人赫然發現，2月1日當選立法院院長的韓國瑜，才是這場總統與立委選舉中，只有得、沒有失的最大贏家——選戰期間，所有造勢場合的助選，就是蜻蜓點水式地喊空洞的口號、東拉西扯幾句。

反正，一不必自提撈什子的政見，二沒有任何選票壓力（國民黨不分區排名第一，跟保障名額何異？落選的機率比被閃電擊中還小吧？）三不必管黨提名的總統候選人會不會當選（不分區衝的是政黨票的極大化，開疆拓土的主戰場本來就是立委而非總統，是以替侯友宜站台時，從未正眼瞧過身旁的侯友宜，好像也蠻合理的？）四是爾後四年有不分區無法罷免的金鐘罩護身，因遭罷免導致得而復失的歷史，保證不會重演。

當選總統的綠營賴清德，五二0後馬上會面臨朝小野大的嚴酷挑戰。放眼藍白陣營，站在第一制高點的，當然不是令不出黨中央的朱主席，也不會是藍白地方諸侯，更不會是提心弔膽變小藍的柯主席，而是中央級民意代表的代表、接待外國政要時代表國家門面的韓院長莫屬。韓院長，當然是此次總統與立委選舉的最大贏家。

不過，因為韓院長之前將近廿年的浪蕩政壇所交出的成績單實在教人不敢恭維，國人由經驗法則當然會擔心：這個總統與立委選舉的最大贏家，會不會讓台灣成為最大輸家？

*作者為新竹教育大學退休副教授