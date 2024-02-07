台糖豬肉複驗結果2/7出爐 台中市府、食藥署皆檢出瘦肉精「西布特羅」

14:30更新農業部說法

12:20更新台糖最新聲明

10:32更新台中食安處複驗結果

台中市政府日前宣布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol），台中市府和食藥署昨（6）日起同步啟動複驗，結果均為今（7）日出爐，複驗結果確定檢出「西布特羅」。

台中市政府2日表示，台糖安心豚梅花肉片經多次檢驗，驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，這是近10年來首次在市面驗到瘦肉精，但因食藥署第一次就台糖、食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局送交的3件檢體來檢驗時結果為「未檢出」，因此台糖進一步申請複驗。

食藥署表示，5日下午接獲台中食安處表達台糖公司已向其申請複驗，並會將剩餘檢體之一部分送交食藥署檢驗之公函，同日下午6時30分收到梅花肉片剩餘檢體後，便以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」檢驗21項乙型受體素，於今日清晨確認檢出西布特羅(Cimbuterol) 0.001 ppm，該結果已回復台中食安處。

食藥署長吳秀梅解釋，食藥署實驗室總計進行3次檢驗，檢出數值為0.0013ppm、0.0014ppm、0.0014ppm，判定為0.001ppm。因此，為維護民眾食之安全，即日起強化抽驗市售豬肉產品，將從抽驗2000件提高到4000件。

至於「為什麼只有這一包有？來源還需要思考所有的可能性」，吳秀梅表示，預計年後召開專家會議釐清。

另一方面，台中市政府上午召開複驗台糖國產豬肉結果說明記者會，衛生局長曾梓展表示，台中市政府6日9時依照中央公告檢驗方法啟動台糖梅花肉片瘦肉精複驗，包括食藥署3位官員、2位專家、台糖公司代表1位及市府食安處長、副處長及2位技術人員等人參與複驗，另邀請第三方公正的振泰檢驗章嘉明總經理在場，現場共11位人員參與，食藥署2位專家也同步進行認證實驗室的技術查核工作，食安處全程錄影存證。

今(7)日一早由衛生局長曾梓展、食藥署代表3位、台中市邀請專家振泰檢驗章嘉明總經理及技術人員，進入質譜儀實驗室檢視上機檢驗結果，檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅(Cimbuterol)，後續將正式函復台糖公司複驗結果

根據台中市政府日前的檢驗結果，22次檢驗結果中，有21次驗出含有禁用的西布特羅。

但農業部今日公布擴大檢驗台糖及肉品市場樣品結果，總計298件皆未檢出。農業部表示，目前只有1包檢出，研判是單一個案、非系統性事件。

養肉豬場抽驗部分，農業部畜牧司代理司長江文全說明，台糖所有在養10家肉豬場包含台中市(1場)、彰化縣(1場)、雲林縣(1場)、嘉義縣(3場)及屏東縣(4場)，共採集血清145件、毛髮29件皆未檢出乙型受體素，另目前已有飼料20件與飼料廠7件樣本檢驗結果，皆未檢出乙型受體素。

全國肉品市場豬隻檢驗部分，江文全說明，包含新北肉品市場樣本12件、新竹市肉品市場樣本9件、彰化縣肉品市場樣本11件、南投縣肉品市場樣本10件、安南肉品市場樣本9件、善化肉品市場樣本9件、高雄肉品市場樣本10件，以及屏東肉品市場樣本10件，也都未檢出乙型受體素。

農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章說，擴大肉品市場抽驗部分，採樣會進行到8日，每天80件，目前尚有6、7、8日3天部分會持續進行採樣、檢驗，共240件，結果出爐就會公布。

針對今日台中市、衛福部食藥署的複驗結果，台糖公司指出，從2日晚間台中市衛生單位發布梅花肉含極為罕見的西布特羅瘦肉精後，台糖公司配合中央政府各機關及不同地方政府，對台糖肉品展開大規模檢驗與稽查，包括台糖冷凍肉品、畜殖場活體豬隻血液、毛髮、以及豬隻飼養期間使用之各類飼料，其中更有7件檢體是與台中市衛生局取樣來源相同的樣品，即同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的梅花肉片，西布特羅等21項乙型受體素類，結果一樣是未檢出。

台糖也主動把同批次肉品送民間SGS檢驗，也是未檢出瘦肉精。此外，台糖畜殖場已經接受相關單位稽查，都沒有任何非法藥品或添加物。

台糖強調，台糖豬肉絕無使用瘦肉精，各豬場所用飼料非對外採購，台糖各廠豬場只吃台糖自產飼料，且飼料由畜殖事業部統一製造，全國大規模檢驗都未檢出，證明台糖養殖未使用瘦肉精。

至於為何只有台中這盒肉的檢體可驗出，台糖會配合衛生單位持續釐清事實及原因。

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