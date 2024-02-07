【波音艙門空中脫落】供應商出包 美國官方報告指4枚螺栓不翼而飛

今年 1 月，一架阿拉斯加航空 737 Max 9 艙門在空中脫落的飛安事件，震驚全球，更揭開了波音一連串公司治理與安全問題。美國官方初步調查報告 6 日出爐，該艙門竟有 4 枚螺栓「失蹤」。

金融時報報導，針對這起 1 月 5 日發生在 4.88 公里高空的客機艙門鬆脫事件，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，艙門上 4 枚用來避免阻止艙門向上移動的螺栓，不見所蹤。

這是事件發生以來，首份官方報告，也讓外界對波音與供應商 Spirit AeroSystems 的製造與安全流程打上了大問號。此一供應商負責生產 Max 系列機身。

報告指，事故中的艙門，2023 年 8 月抵達華盛頓連頓工廠。驗收時，發現了與艙門連接處的 5 處鉚釘受損，Spirit 人員為了置換鉚釘，9 月開艙處理。從波音人員傳來的照片可見，鉚釘換好後，關閉的艙門上 3 處螺栓不見，1 處螺栓則因太模糊而無法判定。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）表示，無論報告結論為何，波音難辭其咎，會負起一切責任。廠商 Spirit 回應，會持續與波音與監管單位合作，強化安全與品質。

這是波音 2018 年、2019 年 737 Max 客機兩次墜機空難以來，再次發生重大飛安事故。儘管空難後公司進行了大刀闊斧的改革，卻仍傳出製造流程的疏漏、供應商不靠譜的狀況，業界人士也批波音將安全置於投資人的利益之後。

美國聯邦航空管理局（FAA）6日承諾加大監管力道，局長惠特克（Mike Whitaker）表示，會特別盯緊波音的潛在利益衝突，檢討下放驗收權一事，並鼓勵內部吹哨者透過 FAA 熱線通報安全問題。

目前 FAA 在波音、Spirit 各派了 20 名與 6 名品管查核人員，尚未發現「應立即改善」的項目。FAA 表示，未來將改變監管方式，採取更直接的監察措施，而非只是簽簽文件完事。



美國國家運輸安全委員會人員檢視波音737 MAX 9客機高空脫落艙門。（圖／NTSB網站）



2019年3月27日，波音737系列飛機在華盛頓州連頓工廠製造中。（圖／路透社Lindsey Wasson）