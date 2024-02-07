Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【波音艙門空中脫落】供應商出包 美國官方報告指4枚螺栓不翼而飛

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/07 10:00
2024年1月7日，調查人員檢視波音客機737-9 MAX艙門鬆脫事故。（圖／路透社NTSB）

2024年1月7日，調查人員檢視波音客機737-9 MAX艙門鬆脫事故。（圖／路透社NTSB）

今年 1 月，一架阿拉斯加航空 737 Max 9 艙門在空中脫落的飛安事件，震驚全球，更揭開了波音一連串公司治理與安全問題。美國官方初步調查報告 6 日出爐，該艙門竟有 4 枚螺栓「失蹤」。

金融時報報導，針對這起 1 月 5 日發生在 4.88 公里高空的客機艙門鬆脫事件，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，艙門上 4 枚用來避免阻止艙門向上移動的螺栓，不見所蹤。

這是事件發生以來，首份官方報告，也讓外界對波音與供應商 Spirit AeroSystems 的製造與安全流程打上了大問號。此一供應商負責生產 Max 系列機身。

報告指，事故中的艙門，2023 年 8 月抵達華盛頓連頓工廠。驗收時，發現了與艙門連接處的 5 處鉚釘受損，Spirit 人員為了置換鉚釘，9 月開艙處理。從波音人員傳來的照片可見，鉚釘換好後，關閉的艙門上 3 處螺栓不見，1 處螺栓則因太模糊而無法判定。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）表示，無論報告結論為何，波音難辭其咎，會負起一切責任。廠商 Spirit 回應，會持續與波音與監管單位合作，強化安全與品質。

這是波音 2018 年、2019 年 737 Max 客機兩次墜機空難以來，再次發生重大飛安事故。儘管空難後公司進行了大刀闊斧的改革，卻仍傳出製造流程的疏漏、供應商不靠譜的狀況，業界人士也批波音將安全置於投資人的利益之後。

美國聯邦航空管理局（FAA）6日承諾加大監管力道，局長惠特克（Mike Whitaker）表示，會特別盯緊波音的潛在利益衝突，檢討下放驗收權一事，並鼓勵內部吹哨者透過 FAA 熱線通報安全問題。

目前 FAA 在波音、Spirit 各派了 20 名與 6 名品管查核人員，尚未發現「應立即改善」的項目。FAA 表示，未來將改變監管方式，採取更直接的監察措施，而非只是簽簽文件完事。

【波音艙門空中脫落】供應商出包 美國官方報告指4枚螺栓不翼而飛
美國國家運輸安全委員會人員檢視波音737 MAX 9客機高空脫落艙門。（圖／NTSB網站）

【波音艙門空中脫落】供應商出包 美國官方報告指4枚螺栓不翼而飛
2019年3月27日，波音737系列飛機在華盛頓州連頓工廠製造中。（圖／路透社Lindsey Wasson）
波音
艙門
鬆脫
飛安
安全
國家運輸安全委員會
聯邦航空管理局
美國
機身
螺栓

相關新聞

命超硬？戴Vision Pro 開特斯拉 美運輸部長籲開車要專心
命超硬？戴Vision Pro 開特斯拉 美運輸部長籲開車要專心
2024/02/06 15:37
台糖肉品「瘦肉精」檢驗結果揭曉　農業部：45件檢體含同批號皆０驗出
台糖肉品「瘦肉精」檢驗結果揭曉　農業部：45件檢體含同批號皆０驗出
2024/02/04 20:55
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
2024/02/04 18:02
泰勒絲左右美國大選？民主黨拉攏盼表態、共和黨放話「聖戰」
泰勒絲左右美國大選？民主黨拉攏盼表態、共和黨放話「聖戰」
2024/02/04 18:00
拜登輕取南卡羅萊納州初選 非裔選民支持為連任關鍵
拜登輕取南卡羅萊納州初選 非裔選民支持為連任關鍵
2024/02/04 15:12

更新時間 : 2024-02-07 18:47 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
今天收垃圾嗎？春節連假台北垃圾清運服務一覽
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光