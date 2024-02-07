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品味宮廷御膳 JR東日本大飯店台北推出「絢麗情人一泊二食」住房專案

By 台灣英文新聞
2024/02/07 09:24
圖／JR東日本大飯店
圖／JR東日本大飯店

圖／JR東日本大飯店

圖／JR東日本大飯店

迎接愉快的情人月，感受幸福的美好時刻，JR東日本大飯店台北精心策劃了「絢麗情人一泊二食住房專案」，為情人們帶來幸福美好的時光。專案將於2月13日至3月31日間提供，內容包括兩天一夜入住JR東日本大飯店台北、最有人氣的鉑麗安全日餐廳自助早餐，以及品味以北京宮廷菜系聞名的凱華樓中華料理「磐龍宮殿御膳」套餐，專案價9,500元起。

JR東日本集團首家海外頂級飯店品牌，JR東日本大飯店台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei），位於台北市中心距捷運南京復興站步行約1分鐘，擁有288間客房、套房以及七間風格各異的餐廳、烘焙坊和酒吧等設施。飯店內還提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等設施，供房客免費預約使用，營造一個和家人、朋友共同享受充滿日式風格和細緻服務的餐飲住宿體驗。

由廚藝經驗豐富的楊德興主廚打造的凱華樓中華料理餐廳，推出的專案套餐提供午餐或晚餐時段選擇。特別推薦的「磐龍宮殿御膳雙人套餐」包括了豐富的菜品，如「凱華迎賓三品前菜」、熬燉3小時的「松茸花膠燉雞盅」、鮮香Q彈的「油燜雪山大明蝦」、滋味恰到好處的「雍正十香雲肋排」等。這些美味不僅口感出眾，更展現了宮廷般的雍容華貴和尊榮服務，為情人們共度浪漫時光，品味這份珍貴的幸福。

JR東日本大飯店台北表示，在專案期間，預定「磐龍宮殿御膳雙人套餐」特別加贈一瓶精選的義大利氣泡酒，希望為情人們在餐飲或住宿體驗添上一份奢華的感受。現在起，即可開始預訂，為自己營造難忘的幸福時光。

更新時間 : 2024-02-07 18:47 GMT+08:00

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