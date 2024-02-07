北台灣桃園護國宮 「春節限定」遊樂園免費玩

過年想去哪裡玩？許多人在過年期間都會給自己一種儀式感，到廟宇拜拜、祈求來年的平安與順遂，開啟新年好的開始。廟宇在人們心中是種心靈信仰，更是祈求幸福的寄託所在，桃園地區宗教文化是一個多元並兼容的存在，主要供奉的神明有媽祖、三太子、土地公等。而「桃園護國宮」供奉中壇元帥哪吒三太子爺公為主神，是北台灣最大的三太子廟宇。在今年農曆春節期間，護國宮從初一到初五、早上九點到晚上八點，舉辦春節限定的「公益慈善太子遊樂園」提供民眾免費入園遊玩！多年來春節假期熱鬧滾滾，早已成為大小朋友年節必遊的景點之一。今年活動更是擴大規模，大小遊樂設施遍佈千坪，有舞台活動、旋轉木馬、網美櫻花樹、熱氣球、小火車、旋轉賽車、釣魚趣、大型氣墊屋、障礙賽遊樂等，讓大人拜拜祈福、小朋友玩樂園、笑聲喜氣滿滿整個過年！

線上線下遊園無限制 太子爺送開運大紅包

由護國宮創辦人法道心師父與張雪娥師娘結合社會上愛心企業贊助的全台公益慈善太子遊樂園，在初一開園當日及最後一日初五晚間七點半施放煙火，民眾可用璀璨美麗的煙花開啟一年好運。今年護國宮也首度規劃了線上結合線下的「闖關尋寶遊戲」，從遊戲中傳遞宗教與信仰相關知識，是非常具有教育意義的親子遊戲。另外，眾人期待的開運紅包，在龍年初一太子爺公降聖駕賜福時發送，只要親臨現場與太子爺公說聲：「新年快樂！」即有機會獲得象徵開運發財、智慧、添福、添壽的福慧紅包！五天的活動期間，秉持太子爺公喜歡人多熱鬧的個性，廟廓外百坪停車便利、免擔心停車問題；同時也會依循慣例、準備福食在廟埕內與大家分享，有熱騰騰的傳統年糕、素食大補湯等。舞台上則有護國宮師兄們主持的抽獎活動，周邊有街頭藝人表演及攤商進駐，同時以結緣金購買護國宮獨家限定『龍年太子爺公造型撲滿』，初一當天有限定驚喜價、限量380只，讓大小朋友有玩有吃又有拿！

甲辰龍年必遊 全台唯一飛龍桐柱

來到桃園護國宮，除了拜拜、玩遊樂園之餘，可千萬別錯過堪稱為北台灣最大、最具特色的太子爺廟的建築美，主爐中壇元帥坐著九龍造型座椅，天公爐兩側更有全台唯一飛龍銅柱，絕對是龍年必遊！其中太子爺公泥塑三太子金身足足有八尺六寸，氣勢相當！廟裡也有特別的神祈故事彩繪，寓教於樂。此外中壇元帥、各方求財的五路財神、註生娘娘、保生大帝、求姻緣的月老及事業興旺的虎爺、五方福德正神還有太歲殿等神明，總吸引大批信眾前來參拜。農曆春節前來護國宮走春，透過拜拜祈福、求健康平安、求財求事業；小朋友遊戲其中，自小與宗教信仰相伴、體現於生活，將成為廟宇文化發展與傳承的未來方向之一。