春季旅遊首選礁溪山形閣 渡假旅遊就該如此悠閒

隨著越來越多、各國知名的Youtuber及部落客推薦台灣旅遊，宜蘭及礁溪的風景與美食也吸引更多的東南亞及日韓旅客來訪。看到這些外國網紅們驚呼太平山的翠峰湖美景、體驗新奇的蹦蹦車，還是到清水地熱煮溫泉蛋，以及帶著崇拜的心情造訪聞名世界、屢獲國際大獎的噶瑪蘭威士忌酒廠、都讓不少國外觀眾嚮往到台灣旅遊，親身體驗宜蘭的人文和風景。

春節假期，大推礁溪溫泉美人湯

2024新年的第一個節氣「立春」已過，接著就是農曆春節。台灣濃厚的新年氣憤，也總是吸引不少國外遊客來台旅遊、體驗。特別是相對比較熟悉台灣的香港和東南亞的旅客，因為文化或氣候上的差異，較少有機會體驗溫泉。如果台灣的旅遊行程安排到宜蘭賞景，強烈建議大家住宿在礁溪，一定不要錯過礁溪的溫泉美人湯。

礁溪是北台灣著名的溫泉名鄉，市區內溫泉飯店林立，其中，山形閣在google評論有4.7星的高評價，在知名的訂房網站如booking.com、agoda等平台也都獲得9分以上的高分！加上絕佳的地理位置，距離礁溪火車站僅170公尺、步行只要2分鐘；步行到市區也是旅遊熱點的湯圍溝溫泉公園也只需要10分鐘，絕對是體驗礁溪溫泉的住宿首選！選擇住宿山形閣，不僅能享受優質的住宿環境，還能享受被譽為「美人湯」的碳酸氫鈉泉，也能將山形閣作為宜蘭旅遊的起點，再出發前往各旅遊景點，慢慢感受台灣宜蘭純淨的山水美景與多元交融的文化。

入住山形閣體驗溫泉與美食，升級旅遊的幸福感

山形閣因為有許多知名Youtuber和部落客的體驗開箱，讓各地遊客慕名而來！極簡又不失典雅的接待大廳、親切的住房接待，以及人文與藝術的展廳，都讓人感到身心舒緩。這就是山形閣所傳達的「一期一會」精神，讓所有住客都能留下最美好的回憶。