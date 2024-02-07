凱撒飯店連鎖擴編徵才 攜手宏國德霖科技大學推動凱撒菁英專班

2024年凱撒飯店連鎖再度攜手宏國德霖科技大學推出凱撒菁英專班，將凱撒飯店連鎖精神與業界實務經驗結合的雙軌培訓方式，共同培育未來餐旅菁英人才。同時飯店為提升服務品質，擴編釋出超過200個職缺機會，如營運總監、工程師、財務人員、餐飲行銷、賓客服務經理、西餐主廚、房務人員等，並提供全面性培訓計劃、福利制度及升遷管道，詳情可洽https://reurl.cc/lgRo5d。凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示「凱撒不僅僅是一個企業，而是每位飯店人的舞台與借鏡，透過專業的訓練、實戰經驗的積累、創新勇於突破的決心，加上集團給予的資源與協助，我們所要創造的是快樂與自信的飯店菁英。」

凱撒飯店連鎖為有效經營管理，透過與希爾頓國際品牌合作更加提升市場能見度，與關係事業宏國德霖科技大學合作建教生及菁英專班，由飯店高階主管規劃課程及授課，提供學生於飯店內實戰訓練及跨部門實習的機會，加強菁英培育的廣度及深度。而學生畢業後可直接進入凱撒飯店任職，提供畢業即就業的友善環境與資源，幫助學生減少求職時間及徬徨不定，更能創造學校與產業雙贏。今年續簽第二屆凱撒菁英專班，不再只限於餐旅科系大三以上學生參加，也擴大開放讓其他年級及任何科系學生皆可報名；同時廣邀高中職畢業生就讀宏國德霖科技大學並加入菁英專班，接受一條龍式的完整培訓，還能享有實習薪資從原來的28,000元調整至32,000元之福利制度。

凱撒飯店連鎖十家飯店擴編職缺之餘，同時優化在職環境，大刀闊斧調整員工福利與制度，包含員工完整培訓課程、每月績效獎勵金、每年兩次調薪制度、員工優惠住房、全省飯店免費住房禮遇、年度圍爐及家庭日活動等，年終獎金依照業績表現更有機會最高可領6.5個月以上，每年員工訪談再提供職場建議管道及跨館輪調機會，讓飯店員工有更多元發展機會與施展空間，激發更多潛能養成專業菁英。

凱撒飯店連鎖隸屬宏國關係事業，自1986年起至2023年相繼開發「墾丁凱撒大飯店」、「台北凱撒大飯店」、「台南趣淘漫旅」、「板橋凱撒大飯店」、「台北趣淘漫旅」、「台北凱達大飯店」、「阿樹國際旅店」、「凱旋酒店」、「台東趣淘漫旅」及加盟國際品牌「台北新板希爾頓酒店」，成就十全十美的飯店版圖，集結全省總客房數超過3,100間，為台灣規模最大的飯店集團，未來也將延伸品牌拓點至國際海外。