台積電熊本一廠24日開幕式 二廠2024年興建、2027年底營運

台積電熊本一廠將於本（2）月 24 日舉行開幕典禮，台積電今（６）日再傳好消息，旗下日本子公司 JASM 預計於 2024 年底開始在熊本興建第 2 座晶圓廠，計畫於 2027 年底開始營運。豐田汽車公司也將投資 JASM 少數股權，約佔 2%。

台積電赴日本熊本縣菊陽町設廠，耗資 2714 億新台幣的一號晶圓製造廠採用 12∕16 奈米和 22∕28 奈米製程技術，將於 2 月 24 日舉行開幕式並於 2024 年第四季投入量產。此間台積電將於同一地點興建二廠的消息勝囂塵上。

台積電今日於官網宣布，將與索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社以及豐田汽車公司，進一步投資台積公司於日本熊本縣擁有多數股權之晶圓製造子公司（JASM），以興建第二座晶圓廠，並計畫於 2027 年底開始營運。

台積電指出，豐田汽車公司也將投資JASM少數股權。JASM的第一座晶圓廠計畫於 2024 年開始生產，在日本政府的大力支持下，JASM的總投資金額將超過 200 億美元。

台積電進一步表示，JASM在日本的第二座晶圓廠計畫於 2024 年底開始興建，生產規模擴增亦有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。藉由這兩座晶圓廠，JASM 熊本晶圓廠的每月總產能預計超過 10 萬片 12 吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供 40 奈米、22/28 奈米、12/16 奈米和 6/7 奈米的製程技術。

關於產能規劃，台積電表示，可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過 3,400 個高科技專業工作機會。

透過這項投資，台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司將分別持有約 86.5%、6.0%、5.5% 和 2.0% 的JASM股權。JASM、台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社和豐田汽車公司的交易完成條件遵循一般交易常規。