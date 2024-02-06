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再挑釁中國小粉紅　英國鋼琴家攜台灣國旗直播演奏　持續公開支持港台

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 17:43
英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，Dr K）手持中華民國國旗公開演奏（圖／Dr K <a href="https://w...

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，Dr K）手持中華民國國旗公開演奏（圖／Dr K 英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，Dr K）手持中華民國國旗公開演奏（圖／Dr K 臉書

英國鋼琴家卡瓦納日前在直播彈奏公共鋼琴時，遇到中國小粉紅干擾，卡瓦納也自此開始公開反對中共、支持香港與台灣，昨日還帶著中華民國國旗直播演奏。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）為一名英國鋼琴家，時常被稱為Dr K，他經常在公共鋼琴演奏並直播，善於即興演奏，社群網站上經常可看見他表演的片段。

事情起源於1月19日，當時他正在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站直播鋼琴演奏，一群手持中國五星旗的小粉紅卻突然上前阻止，稱卡瓦納應違反「中國法律」，侵犯肖像權，要求他們刪除影片，雙方隨後爆發衝突，該影片也引起世界關注。

事發後，事發地點的公共鋼琴曾一度被封起約兩天，卡瓦納也在1月26日帶著小熊維尼重返現場，並表示自己原本根本不知道「小熊維尼」跟「小粉紅」代表著什麼，也呼籲大家去了解中國、了解台灣及香港的情況。

卡瓦納也說，他與小粉紅起衝突的影片發布後，受到了不少恐嚇，也指中共正在施壓，要求YouTube刪除影片，但他並不害怕，以後也沒打算踏進中國；他只是想為自由和藝術發聲，鼓勵大家在公共場合跳舞和唱歌，享受西方的自由價值觀。

事發至今，他數次返回現場表演，公開向小粉紅選戰，也公開支持香港及台灣，甚至製作了一張小熊維尼躲在英國國旗後的貼紙，國旗上寫著8964，暗諷1989年的六四天安門事件，臉書主頁背景圖也換成了他與小熊維尼的合照。

昨日他又再次出現在聖潘克拉斯（St. Pancras），且帶著一面大大的中華民國國旗進行直播演奏，向經過的路人簡單解釋台灣現況，也在臉書上貼上自己站在鋼琴椅上，手拿著一面中華民國國旗的照片。

此外，他也發布了一部題為「台語課」的影片，影片中一名女子教他以台語說「台灣加油」。
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