Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台糖瘦肉精羅生門 台中市府、食藥署2/6啟動複驗 最快明日結果出爐

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 17:35
豬肉示意圖。（圖／pixabay）

豬肉示意圖。（圖／pixabay）

台中市府今（6）日啟動台糖梅花肉片複驗，衛生局長曾梓展表示，食藥署3名官員、2名專家、1名台糖人員，以及市府4名人員及1名第三方專家，共11人全程觀看複驗過程，盼最快明（7）日有結果。

台中市政府2日宣布，台糖安心豚梅花肉片經多次檢驗，驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，這是近10年來首次在市面驗到瘦肉精，且此為農業部規定禁用的動物用藥，但農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出，中市府5日收到台糖公司申請複驗公文，6日上午9時啟動複驗。

曾梓展今天在市政會議後接受媒體聯訪，他表示，市府有提出希望中央複驗時，台中市能一同派員參加，但中央婉拒。台中市食安處實驗室今天上午9時也啟動複驗過程。

為釐清真相，目前問題肉片剩餘檢體一分為二，分別交由台中市政府、衛福部食藥署複驗。他說，中央派3名人員、2名專家委員、台糖公司代表1名，共6人來參與複驗，市府則出動2名技術人員及食安處長、副處長，還邀請1名第三方公正的台中市專家也到場參與，現場11名人員參與，全程查看複驗過程，市府也會全程錄影。希望最快明天結果可出爐，因為尚未有結果，因此目前無求償與否的問題。

衛福部方面，部長薛瑞元今日上午說，台中市衛生局已把樣品送到食藥署，檢驗結果通常3天出爐，會請食藥署盡力加快。

此外，農業部繼日前公布45項樣品都未檢出後，為了進一步瞭解台糖豬畜場的管理，農業部也針對台糖9個在養肉豬場查驗，查驗130件血清、26件毛髮等，初步結果今天早上出爐，「也是完全沒有檢出」；至於飼料26件樣本還在檢驗中。

農業部代理部長陳駿季說，對於台中市府的檢測結果，目前相關疑點也正在釐清，現階段所查驗的結果都沒有檢出，請民眾可以安心採購。

根據食藥署資料，台糖的同批次產品共生產2730包、每包300公克，總計819公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品主要配送至台北市、新竹市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣和澎湖縣等，並已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路。

根據地方政府衛生局最新回收數量，累計下架回收243包，其中台北市3包、桃園市67包、台中市55包、台南市26包、花蓮縣21包及澎湖縣71包。

食藥署表示，此案產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣的信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。
瘦肉精
西布特羅
台中
食藥署
衛福部
台糖梅花肉片
農業部
豬肉

相關新聞

北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元
北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元
2024/02/06 16:14
近2萬公斤「達美樂披薩醬」遭檢出致癌農藥 業者急聲明：已暫停使用
近2萬公斤「達美樂披薩醬」遭檢出致癌農藥 業者急聲明：已暫停使用
2024/02/06 14:36
瘦肉精羅生門 地方、中央不同調！ 食藥署再驗同批3檢體 2/5結果出爐
瘦肉精羅生門 地方、中央不同調！ 食藥署再驗同批3檢體 2/5結果出爐
2024/02/05 16:28
中台灣「時代力量」唯一直轄市議員: 吳佩芸宣布退黨
中台灣「時代力量」唯一直轄市議員: 吳佩芸宣布退黨
2024/02/05 10:25
台糖肉品「瘦肉精」檢驗結果揭曉　農業部：45件檢體含同批號皆０驗出
台糖肉品「瘦肉精」檢驗結果揭曉　農業部：45件檢體含同批號皆０驗出
2024/02/04 20:55

更新時間 : 2024-02-07 01:48 GMT+08:00

最受歡迎

〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」