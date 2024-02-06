台糖瘦肉精羅生門 台中市府、食藥署2/6啟動複驗 最快明日結果出爐

台中市府今（6）日啟動台糖梅花肉片複驗，衛生局長曾梓展表示，食藥署3名官員、2名專家、1名台糖人員，以及市府4名人員及1名第三方專家，共11人全程觀看複驗過程，盼最快明（7）日有結果。

台中市政府2日宣布，台糖安心豚梅花肉片經多次檢驗，驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），數值為0.002ppm，這是近10年來首次在市面驗到瘦肉精，且此為農業部規定禁用的動物用藥，但農委會、食藥署、台糖公司多次檢驗卻均未驗出，中市府5日收到台糖公司申請複驗公文，6日上午9時啟動複驗。

曾梓展今天在市政會議後接受媒體聯訪，他表示，市府有提出希望中央複驗時，台中市能一同派員參加，但中央婉拒。台中市食安處實驗室今天上午9時也啟動複驗過程。

為釐清真相，目前問題肉片剩餘檢體一分為二，分別交由台中市政府、衛福部食藥署複驗。他說，中央派3名人員、2名專家委員、台糖公司代表1名，共6人來參與複驗，市府則出動2名技術人員及食安處長、副處長，還邀請1名第三方公正的台中市專家也到場參與，現場11名人員參與，全程查看複驗過程，市府也會全程錄影。希望最快明天結果可出爐，因為尚未有結果，因此目前無求償與否的問題。

衛福部方面，部長薛瑞元今日上午說，台中市衛生局已把樣品送到食藥署，檢驗結果通常3天出爐，會請食藥署盡力加快。

此外，農業部繼日前公布45項樣品都未檢出後，為了進一步瞭解台糖豬畜場的管理，農業部也針對台糖9個在養肉豬場查驗，查驗130件血清、26件毛髮等，初步結果今天早上出爐，「也是完全沒有檢出」；至於飼料26件樣本還在檢驗中。

農業部代理部長陳駿季說，對於台中市府的檢測結果，目前相關疑點也正在釐清，現階段所查驗的結果都沒有檢出，請民眾可以安心採購。

根據食藥署資料，台糖的同批次產品共生產2730包、每包300公克，總計819公斤，全數交由台糖公司自行販售，產品主要配送至台北市、新竹市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣和澎湖縣等，並已全數售出，主要販售於台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路。

根據地方政府衛生局最新回收數量，累計下架回收243包，其中台北市3包、桃園市67包、台中市55包、台南市26包、花蓮縣21包及澎湖縣71包。

食藥署表示，此案產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣的信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。