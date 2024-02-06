「國民理想型」柳演錫首度台灣公開亮相！領軍GQ《紳仕遊行》時間地點曝光

台北國際紳仕月《紳仕遊行》始於2014年第一屆的「紳仕裝起義」，由「高梧集」 全訂製紳仕服品牌創辦人石煌傑 Brian 與 GQ Taiwan 的共同推動，將於3月9日台北文創文化廣場登場，今年找來韓國男星柳演錫擔任活動大使。

被封為「國民理想型」、以《機智醫生生活》的「安政源」 一角聞名的柳演錫，即將首次踏上台灣的紳仕舞台，擔任《2024 GQ Suit Walk 台北國際紳仕月》的活動大使，首次來台參與公開活動， 更是他與台灣粉絲近距離互動的難得機會。 預計將以融合經典與多元的搭配領軍《紳仕遊行》， 揭開新時代的紳仕風格，將成為時尚界的注目焦點。

在《浪漫醫生金師傅》 的外科醫生「姜東柱」和《機智醫生生活》的小兒外科助理教授「 安政源」，被粉絲戲稱為「醫生專業戶」，在最新作品《 運氣好的日子》中，柳演錫挑戰自我、詮釋驚悚反派角色， 再次讓人看見其多才多藝且不斷突破的表演風格。

曾參與非洲衣索比亞的志工活動，捐獻衣物並裝設太陽能板， 為當地孩童帶來溫暖和希望。此外，他與好友合辦的「Coffee Friends Project」透過經營咖啡廳捐贈收入給公益團體， 傳達做公益的簡單而有意義的理念。 這樣的熱心參與和友善形象為柳演錫帶來深厚的暖男形象與信任感， 成為人們心目中的優雅紳仕。