臺灣證券交易所：本週外資在集中市場賣超61.72億元

根據台灣證券交易所統計，本週（113/2/5）外資在集中市場總買進金額為1,008.94億元，總賣出金額為1,070.66億元，賣超為61.72億元，另統計自113年年初至2月5日止，外資總買進金額為2兆4,668.19億元，總賣出金額為2兆4,375.04億元，累計買超為293.15億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆8,286.96億元新台幣，占全體上市股票市值的41.47%，較2月2日的23兆6,655.83億元新台幣，增加1,631.13億元。

就個股比較部分：

本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進33,933千股，賣出22,977千股，買超10,956千股。

第二名：長榮航：買進18,567千股，賣出8,512千股，買超10,055千股。

第三名：宏碁：買進12,188千股，賣出5,567千股，買超6,621千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進15,537千股，賣出43,084千股，賣超27,547千股。

第二名：玉山金：買進8,934千股，賣出28,298千股，賣超19,364千股。

第三名：中鋼：買進4,238千股，賣出12,744千股，賣超8,506千股。