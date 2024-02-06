臺灣土地銀行閃電俠蘇力揚擊退日本、中國名將　泰國公開賽摘銅

土銀「閃電俠」蘇力揚成功摘銅！土銀蘇力揚在2024世界羽球聯盟（BWF）泰國超級300系列賽接連擊退世界排名第11、21、38名的日本、中國大陸與香港好手，最後雖不敵世界排名第12的星國強將，以銅牌作收，但蘇力揚的世界排名有望再提升。

現年22歲、身高183公分的蘇力揚自15歲即嶄露頭角、打進雪梨羽球國際系列賽，可謂英雄出少年，其球風以充沛體力及迅速的移動能力為主，因此獲得「閃電俠」稱號。隨基礎體能與球技提升，蘇力揚打下顯赫戰果，一舉囊括2023年的臺北超級300公開賽及印尼泗水超級100公開賽2項賽事亞軍，並多次於國際挑戰賽奪下四強席次，亦為我國「2022杭州亞運」代表隊成員。

目前「閃電俠」蘇力揚世界排名第33名、奧運參賽資格排名則是第30名，隨著本次泰國超級300系列賽摘銅，其世界排名有望再創新高，有助累積奧運積分。

因應國家「健康國民、卓越競技、活力臺灣」願景，土地銀行自1970年代陸續成立羽球隊、女子網球隊，厚植臺灣羽、網球產業並建立完善的球員生涯制度，讓球員為國爭光無後顧之憂，近年更培育出「麟洋配」王齊麟、女網「小鋼炮」梁恩碩、「左手重砲」林俊易、「李氏兄弟」李芳任/李芳至、「閃電俠」蘇力揚等傑出國手。

同時，土地銀行深耕「企業社會責任」，定期舉辦羽球夏令營及羽球公益教學活動，讓土銀羽球國手將體育專業及運動精神傳遞給下一代，鼓勵新世代小球員及弱勢族群發揮長才。

土地銀行不僅厚植體育產業及發揮社會責任，亦運用綠色金融角色攜手企業、政府一同打造低碳節能願景，包括推動「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「再生能源發電設備貸款-綠電綠利行銷方案」、「建築綠色融資」等業務，建構環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的「三好」生態鏈。

此外，土地銀行JCB信用卡戶若符合消費條件即享五星飯店優惠價、平日五星饗宴兩人同行一人免費、網購平臺優惠等，刷卡滿額再享機場接送及貴賓室服務；為因應行動支付趨勢，土地銀行推出日本及韓國地區跨國掃碼購物服務，於指定商店消費最高享15％現金回饋，以滿足消費者需求，落實普惠金融原則。