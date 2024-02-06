三峽普賢寺捐贈租屋社宅家電和傢俱　宗道師父哽咽感念前局長張錦麗

三峽普賢寺響應新北市好日子愛心大平台，捐贈專供弱勢租屋輔導的社宅內部家電和傢俱共223萬多元。侯友宜市長表示，普賢寺宗道師父「一手來、一手去、攏做好代誌」，10年來捐贈給新北市的走失手鍊、復康巴士、救護車、防疫基金和物資、急難救助金等，總計已超過2千800萬元。這次捐贈弱勢要租屋居住的社宅內部設備，將提供入住民眾更舒適合宜的居住空間。
社會局長李美珍表示，為緩解弱勢民眾因經濟不佳，僅能承租偏僻無電梯或沒有身障設備的老舊房屋，因此特別結合城鄉發展局，取得新店數戶社宅和土城公益回饋空間，辦理弱勢租屋輔導計畫，以優惠價格承租給弱勢民眾，感謝三峽普賢寺共襄盛舉，捐贈全新家電和傢俱。
近期已入住的劉老伯伯表示，因高齡70，罹患多項慢性疾病，兒女又不在身邊，加上經濟問題，僅得承租一處老舊無電梯公寓，怕發生跌倒，很少出門，感謝市府提供目前溫馨又安全的居住環境，現在常坐電梯下樓到戶外曬太陽。
三峽普賢寺宗道法師表示，本案是在前局長張錦麗任內就開始規劃洽談，沒想到她於日前往生淨土，這幾天來每一思及便紅了眼眶。他說，張錦麗可謂是一位人間活菩薩，一生行事「但願眾生得離苦，不為自身求安樂。」他相信張錦麗一定會乘願再來，行善天下，利益眾生。
侯友宜市長則肯定新北市歷任社會局長，包含李麗圳、張錦麗和現任李美珍。他說，新北市雖屬都會區，但仍有城鄉的差距，加上社會貧富不均，社會局照顧所有弱勢，非常辛苦。他也感謝宗道師父，自己生活簡樸，卻捨身公益，總是「甘苦著自己，乎別人福氣！」