三峽普賢寺捐贈租屋社宅家電和傢俱　宗道師父哽咽感念前局長張錦麗

三峽普賢寺響應新北市好日子愛心大平台， 捐贈專供弱勢租屋輔導的社宅內部家電和傢俱共223萬多元。 侯友宜市長表示，普賢寺宗道師父「一手來、一手去、攏做好代誌」 ，10年來捐贈給新北市的走失手鍊、復康巴士、救護車、 防疫基金和物資、急難救助金等，總計已超過2千800萬元。 這次捐贈弱勢要租屋居住的社宅內部設備， 將提供入住民眾更舒適合宜的居住空間。

社會局長李美珍表示，為緩解弱勢民眾因經濟不佳， 僅能承租偏僻無電梯或沒有身障設備的老舊房屋， 因此特別結合城鄉發展局，取得新店數戶社宅和土城公益回饋空間， 辦理弱勢租屋輔導計畫，以優惠價格承租給弱勢民眾， 感謝三峽普賢寺共襄盛舉，捐贈全新家電和傢俱。

近期已入住的劉老伯伯表示，因高齡70，罹患多項慢性疾病， 兒女又不在身邊，加上經濟問題，僅得承租一處老舊無電梯公寓， 怕發生跌倒，很少出門，感謝市府提供目前溫馨又安全的居住環境， 現在常坐電梯下樓到戶外曬太陽。

三峽普賢寺宗道法師表示， 本案是在前局長張錦麗任內就開始規劃洽談， 沒想到她於日前往生淨土，這幾天來每一思及便紅了眼眶。他說， 張錦麗可謂是一位人間活菩薩，一生行事「但願眾生得離苦， 不為自身求安樂。」他相信張錦麗一定會乘願再來，行善天下， 利益眾生。

侯友宜市長則肯定新北市歷任社會局長，包含李麗圳、 張錦麗和現任李美珍。他說，新北市雖屬都會區， 但仍有城鄉的差距，加上社會貧富不均，社會局照顧所有弱勢， 非常辛苦。他也感謝宗道師父，自己生活簡樸，卻捨身公益，總是「 甘苦著自己，乎別人福氣！」