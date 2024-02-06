台灣文化部長史哲訪「CLT傳奇放送科藝文創園區」 　當代傳奇劇場創辦人親自導覽

文化部長史哲今（6）日由當代傳奇劇場創辦人吳興國及林秀偉親自導覽、新北市政府文化局長張䕒育陪同，參訪市定古蹟板橋放送所由當代傳奇文化藝術基金會經營的「CLT傳奇放送科藝文創園區」。史哲表示，板橋放送所是新北市第一個古蹟藉由促參（OT）委由表演團隊經營的案例，當代傳奇身為台灣TAIWAN TOP表演藝術團隊，除了將台灣表演藝術帶向國際，還願意進場經營活化古蹟，並與社區密切互動、長期培養台灣藝術人口，對於團隊的無私精神，「政府應該義無反顧支持」。

鄰近捷運府中站的板橋放送所於1930年完工，前身是日治時代台北放送局板橋放送所的廣播發射站，戰後由中國廣播公司接收。在地方與文史團體的爭取下，2015年獲指定為新北市市定古蹟；2019年總統蔡英文為瞭解歷史古蹟活化，曾親自參訪並大力支持。新北市政府完成古蹟修復再利用工程後，由當代傳奇文化藝術基金會於2022年取得OT案營運權，並於2023年8月開幕營運。

林秀偉指出，當代傳奇承接板橋放送所促參案後，雖然面臨許多文化資產修復限制，籌備經費由3000萬元暴增至9000萬元，但團隊為履行承諾，仍然在接手8個月內完成開幕籌備工作。目前雖然整體館舍尚有部分基礎工程仍須完備，但團隊一直沒有放棄，除期盼讓園區更藝術化、教育化，更自許要讓園區未來也能如同亞維儂、愛丁堡藝術節一般，成為台灣藝術重鎮。

「期盼將當代傳奇在國際的能量貢獻給台灣」，吳興國說，當代傳奇過去有機會走進國際，與世界許多的表演藝術團隊在世界舞台共同競逐，讓世界看見台灣。在累積豐沛的能量後，當代傳奇也希望將國際帶進台灣，培養更多的青年表演藝術工作者、幫助更多表演團隊吸取國際經驗，更讓板橋放送所成國際交流中心。

史哲表示，「表演藝術團隊與文資場域的結合，不僅提供團隊排練、演出場域，放送廣播演化、放送藝文體驗，更因為與社區密切的結合、互動，成為文化資產活化最佳的典範」。但是文化資產修復最困難的是「必須要打開才能夠真正知道所需的經費規模」，這對於原本資源就極為缺乏的表演藝術團隊來說，更是困難的事情，也嚴重影響團隊的進駐。文化部期盼投入資源，並攜手新北市政府處理技術問題，共同協助團隊解決電力、空調、園區安全等基礎性建設工作，讓團隊經營順利，而「不要又成為一個悲傷的故事」。

文化部表示，「CLT傳奇放送科藝文創園區」是國內第一個由表演團體經營的文創園區，園區內有可觀賞表演藝術定目劇的「光影沉浸劇場」、設有「板橋放送所歷史與栗山俊一」常設展的「板橋故事屋」、小型展演空間的「舞蹈劇場與舞者咖啡」等。