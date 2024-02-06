新北全力支持建教生　新春佳節不打烊　百家產官學攜手共育

新北市建教合作班關心訪視不打烊!農曆春節將至， 許多參與建教的學子，仍需要在職場實習，教育局長張明文今(6) 日至聚-日式鍋物板橋環球店關心建教生職場的工作環境及場域的安 全， 感謝企業提供實習機會讓建教生能夠在職場上展現專業實務技能， 能逐步適應職場環境，為日後踏入職場預做準備， 並與產官學單位共同致贈建教生新春小禮， 給予最溫暖的支持與鼓勵。

為健全建教合作制度，保障建教生權益，提升職業教育品質，102 年通過「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」，且在1 10年依據現況進行修正，該專法中詳列建教合作契約、 建教生權益保障及建教合作之監督等章則，對學校、 建教合作機構及建教生等三方的權利與義務做出非常完整的規範， 更明確列出每二星期至少一次不預告訪視建教合作機構， 這次教育局特別規劃在春節期間至建教生實習工作環境訪視， 關心工作情形並給予鼓勵。

王品集團旗下「聚日式鍋物」區經理王卉蓁表示， 隨著少子化來臨， 企業人力短缺的狀況與招募到合適人才的機會難度越來越高， 為補足未來可能的人力缺口，積極參與政府所推出的產學合作方案， 至今參與建教合作制度已超過10年，主要以輪調式配合， 分別在職場工作及學校上課輪調三個月， 且學生至職場實習前都有受過學校基礎訓練的專業課程， 是可以立即上工的人力，更可補足各分店人力缺口， 未來也會持續參與建教合作，與新北一起努力， 培育更多的職場專業人才。

莊敬工家餐飲管理科二年級楊永美同學表示，本身是緬甸華僑， 因緬甸連年內戰，在國內找工作不容易，因此當時選擇來臺灣讀書， 希望能幫忙家裡沉重的經濟負擔，同時體驗不同的人生， 並從中學習不同的事物。回想從小就學習華文， 且對餐飲有極大的興趣，種種原因選擇就讀產學攜手專班， 目前已經考取烘焙丙級證照， 希望未來無論是留台就業還是回國創業，都可以發揮所學， 有能力照顧緬甸的家人。

教育局長張明文表示，新北市積極推動產官學攜手合作， 建教合作企業家數為全臺之冠，且就讀建教合作班學生超過3, 000名，更為全國最多。 為培養台灣各行各業能立即就業專業人才，每年有眾多建教生投入業 界，受到企業青睞，使能就近延攬人才促進在地就業， 鞏固技職專業技術人才。

另外，新北市自112年起推動4年8億全國首部技職教育政策白皮 書，打造6大面向30個行動方案， 其中產學跨域面向是打造產學合作務實致用為最重要的基礎， 建教合作制度可讓學生不只完成學習， 更能實務投入職場取得專業就業能力，合作產業包含餐飲、 美容美髮、汽車、資訊產業廠等，近7百家產學合作產業共同培訓及 照顧，並期許未來有更多社會力量支持新北技職發展， 共同培育世界頂尖人才。