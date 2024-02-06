年關近慎防詐騙！ 北富銀AI洗防系統「獵鷹系統」正式啟用

近年來詐騙猖獗，已成社會安全一大隱憂，隨著年關將近， 詐騙集團又開始密集透過詐騙訊息、假禮券等手法誘騙民眾上當， 為加強防制詐騙及各類犯罪交易，台北富邦銀行繼「鷹眼模型」 後再度出擊，於農曆年前啟用全新開發的AI洗錢防制「獵鷹系統」 ，為全國銀行業第一個擁有AI智能模型的洗錢防制系統， 能精準偵測檢核可疑交易，快速進行通報控管， 以達到攔阻犯罪金流之目的，全方位守護金融秩序和民眾資產安全。

北富銀風控總處副總經理蔡永原表示，「金融安全」 是關乎金融業永續經營及推動社會共好的關鍵， 也是未來金融數位發展的重點。為了強化金安核心能力， 北富銀積極呼應富邦金控「金融安全數位轉型藍圖」， 將多元金融科技運用於反詐欺、反舞弊及反洗錢領域中， 並對標國際金融產業，與全球級金融科技新創廠商合作， 希望透過前瞻科技的導入，提升國內金安科技實力， 精準監控並有效打擊有害社會之非法交易。

蔡永原說明，民眾對「洗錢防制」這個名詞可能比較陌生， 其實洗錢防制是遏阻犯罪非常重要的一環。以詐騙為例， 詐騙集團最終目的就是要在不暴露身分的前提下拿到錢， 因此常透過人頭帳戶來收取犯罪所得， 如果能夠快速精確識別出可疑帳戶， 依主管機關法規進行通報及控管， 將能更有效地在金融處理環節阻截不法行為，避免詐騙所得被轉移， 同時也可增加詐騙集團施行犯罪的難度，抑制案件發生機率。

不過實務上，銀行日常要處理大量金融交易， 如何提升監控的效能及精準度，讓犯罪交易無所遁形， 也成為金融安全強化的重要課題。 北富銀每日約有超過百萬筆交易需要進行初步監測，其中有超過6, 000筆交易要進一步執行姓名檢核、風險評分或加強審查。 過去監控及檢核的重點環節多為人工處理， 無法立即反映監理法規及名單資料庫的變化， 進行查核也需要一定作業時間，很難及時攔阻可疑金流。

同時，大部分銀行系統是採用規則式檢索，即使有少數運用了AI技 術，但還是偏重輔助功能，實際執行依然仰賴人力， 因此假警報比例往往居高不下， 不僅耗用銀行極大的系統資源與處理人力，對客戶來說， 由於需要配合補充說明資金用途、交易對象或提供交易佐證文件， 也十分影響交易流暢度與服務體驗。

有鑑於此，北富銀自2020年開始，與全球反洗錢系統領導品牌T ookitaki合作開發「獵鷹系統」﹐為台灣銀行業首創具備A I智能模型的洗錢防制系統，擁有堪比人腦的嶄新AI智能模型， 判斷精準且效率卓越，能自動篩檢出高風險交易進行後續處理， 每秒約可處理50筆交易，提高一倍以上的審查效能。此外，「 獵鷹系統」還擁有自主學習能力， 可以根據北富銀最新的風險管理政策資料自動建立機器學習模型， 分析客戶行為並從檢核結果中自我進化，提高異常監控的精準度， 預估上線初期即可降減45%的假警報。

北富銀向以守護客戶及民眾資產安全為使命，自2018年起即領先 同業成立專責單位「金融安全部」， 統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務。 北富銀金融安全部副總經理蔡佩玲表示， 洗防工作的執行需要具備高度專業和判斷力，因此「獵鷹系統」 不僅是一套程式，它更近似於一位新加入的「AI同事」， 有其獨立負責的業務範疇，同時也必須持續與其它同仁互動交流， 透過資訊交換促進人工智能成長，讓思考與判斷更加成熟周延。 而這位新同事的加入， 可以讓原本洗防人員有餘裕專注處理高風險警報， 透過分工協助全面強化犯罪防制效益，這不僅是台灣銀行業的創舉， 更是金融科技賦能的嶄新里程碑。

隨著金融服務數位化浪潮，各類新興創新產品蓬勃發展， 犯罪手法也日新月異，導致國際洗錢法規趨嚴， 提高銀行業風險控管的難度。為守護金融秩序穩定， 北富銀率先與刑事局合作開發「鷹眼模型」， 可提前偵測疑似異常轉帳行為， 對客戶和行員進行提示以達事前防範之效， 並在金管會和警政署的指導下發起「鷹眼識詐聯盟」， 無償提供鷹眼模型技術給聯盟成員，獲34家金融機構響應， 建立跨機構協作機制並共享防詐資訊。現在，結合本次最新啟用的「 獵鷹系統」，可望從金流各項環節防堵詐騙犯罪， 提供大眾更安心公平的交易環境。

展望未來，北富銀會持續關注金融科技發展，以「負責任創新」 為核心，積極投入科技創新，驅動金融服務升級，帶動金流正向流動 ，對社會產生穩定正向發展力量，成為保障國人資產安全的後盾。