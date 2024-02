天菜英國男星亨利卡維爾(Henry Cavill)領銜演出的美國諜報動作片《 非紳士特攻隊》(The Ministry Of Ungentlemanly Warfare)今(6)日公開首支精彩預告,台灣將於4月19日全球同步盛大上映。

電影改編自戰地記者達米安路易斯2014年書籍《邱吉爾的秘密戰士:二戰特種部隊無賴的爆炸性真實故事》(Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII),劇情圍繞在二戰時的真實故事,當年德國攻陷歐洲各國, 連英國都快淪陷,英國首相邱吉爾掌握到珍貴情報,發現德國艦隊總會來到赤道幾內亞的小港口, 重新武裝與修理軍艦,這正是可以摧毀德國戰爭資源的大好機會,於是下令組織一批機密特攻隊「不需紳士! 不擇手段!」帶著必死的決心拯救英國。

電影由瑪丹娜前夫蓋瑞奇(Guy Ritchie)執導,其以福爾摩斯系列電影聞名,電影豪華卡司今日曝光,《超人: 鋼鐵英雄》(Man of Steel)男主角亨利卡維爾飾演帶領秘密特工們的神勇隊長,他和導演曾合作《紳士密令》 ,但這次影迷可能要有點失望了,亨利此次造型留起大鬍子十分粗曠,一改英倫西裝紳士樣差點認不出來。

瘋瘋癲癲的秘密特工成員則包含《玩命關頭X》(Fast X)艾倫瑞奇森(Alan Ritchson)、《玩命關頭:特別行動》(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)艾莎岡薩雷(Eiza Gonzalez)、《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians)亨利高汀(Henry Golding)、《沙丘》(Dune)巴布斯奧盧桑莫昆(Ba bs Olusanmokun)等。