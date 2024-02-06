北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元

衛福部今（6）日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，北部增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，但民眾部分負擔隨之增加，門診從240元調高至420元、急診從400元調高至750元，新收費模式3月1日起上路。

衛福部長薛瑞元表示，醫學中心評鑑目的，是為了提升醫學中心服務品質，並使其配合政策發展。申請醫學中心評鑑之醫院，須先達到醫院評鑑優等、教學醫院評鑑合格、醫中任務指標審查合格之門檻，再依醫院評鑑成績占40%、教學醫院評鑑成績占20%、醫學中心任務指標審查成績占40%之比例，核算總成績。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，醫院評鑑制度原來並非因應排序成績設計，各醫院接受醫院實地評鑑，由不同委員評量，評分標準難以齊一認定，且制度已近20年未進行大幅度修正，原本依規定每4年執行1次醫院評鑑，又因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，上一次醫學中心評鑑為7年前，在未能適當調整制度情形下，各醫院評鑑成績持續進步，差異逐漸縮小。

薛瑞元說，以當初200萬人有1家醫學中心的規定，台北區可有8家醫學中心，而這次申請醫學中心評鑑11家醫院成績均達醫學中心評鑑標準；且排序第7-10名醫院成績相近，排序前10名之醫院，均已具有醫學中心或準醫學中心資格。增額評定之2家醫學中心位於新北市，新店、中和本來就是人口密集地區，將有助於均衡新北市醫療資源。

至於桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣的北區，因區域人口數增加，新增1家醫學中心為國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院。

衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴表示，據統計，這3家醫院每天門診數合計約1萬人、急診合計超過5000人，因為層級升至醫學中心，民眾部分負擔金額隨之增加，門診費用從240元調高420元、急診費用從400元調高750元，新收費模式3月1日起上路。