Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 16:14
衛福部長薛瑞元（圖）6日表示，北部增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，自3月1日起門急診部分費用...

衛福部長薛瑞元（圖）6日表示，北部增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，自3月1日起門急診部分費用... (來源 中央社)

衛福部今（6）日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，北部增額錄取3家醫學中心，包含台北慈濟醫院、衛福部雙和醫院及新竹台大分院新竹醫院，但民眾部分負擔隨之增加，門診從240元調高至420元、急診從400元調高至750元，新收費模式3月1日起上路。

衛福部長薛瑞元表示，醫學中心評鑑目的，是為了提升醫學中心服務品質，並使其配合政策發展。申請醫學中心評鑑之醫院，須先達到醫院評鑑優等、教學醫院評鑑合格、醫中任務指標審查合格之門檻，再依醫院評鑑成績占40%、教學醫院評鑑成績占20%、醫學中心任務指標審查成績占40%之比例，核算總成績。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，醫院評鑑制度原來並非因應排序成績設計，各醫院接受醫院實地評鑑，由不同委員評量，評分標準難以齊一認定，且制度已近20年未進行大幅度修正，原本依規定每4年執行1次醫院評鑑，又因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，上一次醫學中心評鑑為7年前，在未能適當調整制度情形下，各醫院評鑑成績持續進步，差異逐漸縮小。

薛瑞元說，以當初200萬人有1家醫學中心的規定，台北區可有8家醫學中心，而這次申請醫學中心評鑑11家醫院成績均達醫學中心評鑑標準；且排序第7-10名醫院成績相近，排序前10名之醫院，均已具有醫學中心或準醫學中心資格。增額評定之2家醫學中心位於新北市，新店、中和本來就是人口密集地區，將有助於均衡新北市醫療資源。

至於桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣的北區，因區域人口數增加，新增1家醫學中心為國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院。

衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴表示，據統計，這3家醫院每天門診數合計約1萬人、急診合計超過5000人，因為層級升至醫學中心，民眾部分負擔金額隨之增加，門診費用從240元調高420元、急診費用從400元調高750元，新收費模式3月1日起上路。

北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元北區醫學中心增3間 3/1起慈濟雙和及新竹台大門診、急診貴180-350元
衛福部
醫院評鑑
醫學中心
雙和醫院
台北慈濟
新竹台大
門診
急診

相關新聞

2024農曆春節生病不怕看診撲空 157間醫院將加開1165診次特別門診
2024農曆春節生病不怕看診撲空 157間醫院將加開1165診次特別門診
2024/01/30 19:44
衛福部宣布40億元獎勵夜班 護理師公會：應該三班都要發 否則全民皆輸
衛福部宣布40億元獎勵夜班 護理師公會：應該三班都要發 否則全民皆輸
2024/01/26 14:53
登能強震台灣5.4億捐日 吳釗燮：嚴冬終會過去，希望將隨春風綻放
登能強震台灣5.4億捐日 吳釗燮：嚴冬終會過去，希望將隨春風綻放
2024/01/26 10:41
寄養家庭供不應求 每年2200兒少需安置 家扶盼年輕父母加入
寄養家庭供不應求 每年2200兒少需安置 家扶盼年輕父母加入
2024/01/23 12:06
揪團醫美微整遇山寨品 醫：低於市價6成、超過一週仍浮腫非正常 三步驟認明正貨
揪團醫美微整遇山寨品 醫：低於市價6成、超過一週仍浮腫非正常 三步驟認明正貨
2024/01/18 15:40

更新時間 : 2024-02-06 17:40 GMT+08:00

最受歡迎

韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
韓劇「殺人者的購物中心」第5、6集重點整理　進灣的死亡真相終於揭曉
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
〈時評〉 台灣生技股健喬、晟德轉投資豐 、風險分散
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
英倫情歌天王紅髮艾德台灣演唱會！開場嘉賓網喊太猛敲碗專場　高雄簽唱會時間地點曝光
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
透明廁所您敢用嗎？台北捷運打造超Chill新餐飲空間　霓虹燈貨櫃屋以鋼鐵人為靈感
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
對中國情蒐工作遭駭客曝光？國防部軍情局公文疑在境外論壇兜售
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
泰勒絲最快2024年2月台北大巨蛋開唱？1/8見分曉
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國擬禁娛樂用大麻
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
〈財經主筆室〉長榮航機師鬧罷工順利落幕　台灣勞工長期低薪是風暴來源？
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
112年11、12月統一發票中獎號碼出爐 9、10月還有3張千萬「無人領」
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞
德州與聯邦政府因移民問題發生戰爭？ 微博瘋傳「美國內戰」假新聞