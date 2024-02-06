TikTok 演算法放大推送厭女內容 極端意識入侵校園成主流文化

衛報報導，一份針對 TikTok 的研究指出，該平台的演算法正迅速放大極端厭女的內容，對青少年的現實互動造成影響，並在校園成為常態化。這項發現也可能適用在 TikTok 以外的社群交平台。

根據英國倫敦大學（University College London）與肯特大學（ the University of Kent）的研究指出，在為期五天的監測中，團隊發現 TikTok 推薦給用戶影音，包含物化、性騷擾或詆毀女性等厭女等內容增加了4倍，從13%激增到56%。患有焦慮症及心理健康狀況不佳的青少男面臨的風險更大。

主要研究者雷格爾（Kaitlyn Regehr）指出，有害的觀點與陳腔濫調，在年輕人中正在正常化。來自網路的意識形態已走進實體校園，融入主流青年文化。TikTok 與其他社群平台的演算法瞄準了人性的弱點，比如孤獨感與失控感，並將有害的內容遊戲化。當年輕人討論自殘或極端主義話題時，感覺就像是在娛樂。

學校和學院領導協會（Association of School and College Leaders）秘書長巴頓（Geoff Barton）指出，該研究表明，大多數人對演算法知之甚少，但演算法會產生滾雪球效應，以娛樂的形式提供越來越極端的內容。在放大有關有毒男子氣概的訊息與其對青少年的影響方面尤甚，青少年需要在遠離這樣的影響下成長，並加深對世界的理解。

研究人員呼籲，應採用「健康數位飲食」（healthy digital diet）的方式來解決此一問題，而非質借禁止使用手機或社群軟體，因為這樣做很可能毫無效用。