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台北寒舍艾美酒店　「慶祝每一種愛」愛戀住房專案

By 台灣英文新聞
2024/02/06 16:03
「慶祝每一種愛」愛戀住房專案（圖／台北寒舍艾美酒店）
「慶祝每一種愛」愛戀住房專案（圖／台北寒舍艾美酒店）

「慶祝每一種愛」愛戀住房專案（圖／台北寒舍艾美酒店）

「慶祝每一種愛」愛戀住房專案（圖／台北寒舍艾美酒店）

為搶攻西洋情人節的商機，台北寒舍艾美酒店推出「AVEC AMOUR 慶祝每一種愛」愛戀住房專案，即日起至4月30日入住豪華客房每房每晚9,299元起+15.5%，專案包含翌日探索廚房的豐盛早餐，並加碼贈AMEDEI頂級巧克力禮盒與精選氣泡酒兌換券兩張，奢華濃純巧克力傳達濃濃愛意，再搭配淡淡的微醺氛圍，絕對是情人節最浪漫的享受。今年西洋情人節剛好落在春節的農曆初五，所以為慶祝每一種不同的愛，不論對家人的愛或是對另一半的愛，都歡迎蒞臨台北寒舍艾美酒店，享受時尚美學的都會假期。

台北寒舍艾美酒店以「光與影」的當代藝術策展概念為基礎，不侷限於實體物品藝術，更透過了燈光、影音開啟藝術新扉頁，讓房客彷彿徜徉於藝廊。另外，入住房客還可以免費體驗健身設施，享受游泳池與健身房等設施，一起健身讓身心減壓，還能讓兩人的感情加溫。「AVEC AMOUR 慶祝每一種愛」住房專案適用於萬豪旅享家積分累計與住宿次數，每日限量銷售，須事先預訂。另外，位於一樓的選品店亦推出法式愛戀馬卡龍禮盒六入組，限定優惠價每盒520元，口味包含檸檬、蜜桃、芋頭、巧克力、咖啡與抹茶等，色彩繽紛、愛情得分。愛戀都會小旅行，放慢這一天的腳步，度過情人節的浪漫時光。詳情及預訂請洽詢(02)6622-5880或洽官網

禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。

更新時間 : 2024-02-06 17:39 GMT+08:00

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