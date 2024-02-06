搶攻春酒商機 台北文華東方推春酒餐飲專案

為搶攻春酒商機，台北文華東方酒店特別於（Bencotto）義大利餐廳推出「歡聚義起」春酒包廂專案，2024年2月15日起至3月31日間凡預訂18人以上春酒專案，即每人贈送一杯義大利Prosecco氣泡酒，主廚特製四道式午間套餐每位2,800元+10%起，五道式晚間套餐每位3,800元+10%起。此外，賓客亦可選擇在最受城中饕客喜愛的（文華Café）舉辦午間春酒活動，（文華Café）半自助式的午餐饗宴，亦將於2月19日起推出「平日午間饗．吃．吧」全新季節主餐，每位1,580元+10%起。酒店氣派的宴會廳亦為公司行號舉辦尾牙春酒最受歡迎的場所，今年推出「龍飛鳳翔」超值春酒專案，3月31日前每桌十位28,800元+10%起，目前訂席已逾八成滿。欲了解更多關於餐廳預約或相關資訊，請至台北文華東方酒店官網，或郵寄至電子信箱motpe-dining@mohg.com洽詢。台北文華東方酒店地址為：台北市敦化北路158號6樓。

（Bencotto）義大利餐廳「春酒歡聚」 包廂饗宴慶新年

提供最正統道地義式饗宴的（Bencotto）義大利餐廳於2024年2月15日至3月31日間推出「歡聚義起」春酒包廂專案，寬敞獨立的私人包廂可容納多達50人，適合企業舉辦小型春酒與宴客活動。凡預訂18人以上春酒專案，即招待每位賓客免費一杯義大利Prosecco氣泡酒，搭配主廚特別為宴客需求特製的拿手菜餚，提供四道式午間春酒套餐，每位2,800元+10%起，以及五道式晚間春酒套餐每位3,800元+10%起，透過一道道令人垂涎且型色清新的當代義式美饌，與賓客歡慶新年到來。詳情及訂位請洽：(02) 2715 6868或email至MOTPE-Bencotto@mohg.com。

文華Café 精緻半自助式餐點 美味喜迎龍年

文華Café (Café Un Deux Trois)半自助式的精緻餐食向來廣受大眾喜愛，賓客亦可選擇於於文華Café平日午間舉辦春酒聚會，品嘗特製主菜、自助式的活力健康沙拉吧、開胃冷肉盤和精品及甜點吧，讓賓客以舌尖暢享海陸食尚，犒賞過去一年的辛勞！此外，文華Café「平日午間饗．吃．吧」亦將自2月19日起推出全新季節單點主餐，由餐廳主廚林禹德嚴選宜蘭鴨胸、龍蝦與澳洲和牛等食材，現做精緻特色美食直送上桌，每位1,580元+10%起。訂位及詳情請洽台北文華東方酒店官網及線上訂位系統。

活動首選宴會廳「龍飛鳳翔」超值春酒

向來是精品業及金融業舉辦各式宴會最佳首選的台北文華東方酒店宴會廳則推出「龍飛鳳翔」超值春酒專案，推出以來廣受企業歡迎，目前訂席已逾八成滿，三種宴席方案包括：適用週日至週三期間中式宴席，每桌十位28,800元+10%起，適用全日期之中式宴席每桌十位31,800元+10%起。上述兩專案提供每桌兩瓶進口紅酒，席間果汁、汽水及啤酒無限暢飲，另包含提供大型活動舞台及舞板、專屬雅緻花藝設計、立體環繞音響、專業燈光及每桌10小時免費停車。

另還有全日期適用的豪華中式宴席專案，每桌十位33,800元+10%起，除了前述中式宴席禮遇以外，更加贈席間進口紅酒暢飲。

宴會廳「龍飛鳳翔」超值春酒專案除上述優惠禮遇外，更有滿額贈禮可供摸彩使用，訂席8至12桌送面額2,000元台北文華東方酒店餐飲抵用券三張，13至20桌送餐飲抵用券五張；21至39桌送台北文華東方酒店豪華客房乙晚及SPA療程券乙張，40桌以上送行政都會套房乙晚及SPA療程券乙張。預訂請洽(02) 2715 6888 轉宴會業務部，或郵寄至MOTPE-Events@mohg.com。