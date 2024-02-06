命超硬？戴Vision Pro 開特斯拉 美運輸部長籲開車要專心

科技巨頭蘋果上週發表VR 頭戴裝置Vision Pro，不僅讓辛普森家族預言成為現實，美國更上演了一位特斯拉駕駛戴著Vision Pro，以手勢操縱虛擬幻境，讓車輛自動駕駛的驚險畫面。美國運輸部長布塔朱吉呼籲，駕駛人仍必須時刻專注駕駛任務。

定價3349美元的Vision Pro，為一款MR混合實境頭戴裝置，同時結合了AR與VR技術的特點，既可透視與他人協作，亦可體驗沉浸式娛樂，甫發表就造成熱烈討論。衛報報導，一名美國的特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck車主，在車輛行駛期間頭戴Vision Pro，雙手於空中下達操作指令的影片在網路上瘋傳，觀看次數超過2400萬次。

該影片引起美國運輸部長布塔朱吉（PeteButtigieg），他在社群媒體X上轉發並做出提醒，強調「目前『所有的』先進駕駛輔助系統，都仍要求駕駛人必須在任何時刻控制（車輛），並全心投入駕駛的任務中。」此前，布塔朱吉就曾針對特斯拉的自動輔助駕駛系統（Autopilot）提出類似的警示。

特斯拉則，其先進的自動輔助駕駛系統功能，目的是要供全神貫注的駕駛人使用，這些駕駛「雙手必須放在方向盤上，並準備好隨時接管車輛的駕駛」。蘋果表示，人們絕不可以在操作移動中的車輛時，同時使用Vision Pro。

布塔朱吉先前也曾對特斯拉的自動輔助駕駛系統（Autopilot）發表過類似言論。特斯拉則表示，其先進的自動輔助駕駛系統功能，目的是要供全神貫注的駕駛人使用，這些駕駛「雙手必須放在方向盤上，並準備好隨時接管車輛的駕駛」。

蘋果表示，人們絕不可以在操作移動中的車輛時，同時使用Vision Pro。但針對此次事件並未立即做出評論。