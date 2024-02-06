友邦瓜地馬拉欲打入中國市場 外交部稱台瓜邦誼無憂

諾魯上個月投奔中國懷抱，台灣最近才緊盯太平洋友邦的動作，現又傳出中美洲邦交國也有「異心」。瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）5 日表示，有意與中國發展正式貿易關係，但無意與台灣斷交。

馬蒂內茲在路透社專訪中表示，瓜國會與台灣在現行基礎上維持合作，但「總統強調，不能忽視中國的重要性與勢力。」

瓜地馬拉新任總阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）去年挾著打貪革弊旗幟奪得政權，但勝選後瓜國政局一片渾沌，其所屬的「種子黨」（Seed Movement）還一度被停權，引發他能否順利就任的疑慮。

總算，阿雷瓦洛1月中宣示就職，但他除了矢言澄清吏治，也多次表明欲與中國加強交往的決心。

馬蒂內茲表示，瓜地馬拉會尋求拓展瓜中關係，可能會成立貿易辦公室，為瓜國產品打開中國市場。「我們把話挑明了說，不會將台灣或美國殺個措手不及。」

台灣與瓜地馬拉 1933 年 6 月建交，至今已有超過 90 年的邦誼。

台灣目前剩下 12 個友邦，分別是：瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、史瓦帝尼、教廷、帛琉共和國、馬紹爾群島、吐瓦魯國。

針對馬蒂內茲說法，我外交部回應，瓜國執政團隊大選前後曾多次提及維繫台瓜邦誼及與中國發展經貿關係互不衝突的說法。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛無論選前或勝選後，都曾多次公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致。

我外交部長吳釗燮於今年 1 月 14 日出席瓜國新總統就職典禮期間，阿雷瓦洛亦主動向吳部長表示將信守維護台瓜邦誼，樂願與我國持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。