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2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 15:32
2024台灣燈會在台南! 安平燈區3日晚間率先啟燈，吸引許多人到場欣賞各式藝術燈組。圖為民眾在燈飾作品「太陽和月亮」旁開心穿梭。中央社

2024台灣燈會在台南! 安平燈區3日晚間率先啟燈，吸引許多人到場欣賞各式藝術燈組。圖為民眾在燈飾作品「太陽和月亮」旁開心穿梭。中央社

2024台灣燈會台南安平燈區3日啟燈，有遊客上網反映「燈太少、找不到主燈」，市府指出，燈會主燈將於24日在高鐵燈區亮相，安平燈區走藝術、文青風格，每件作品都是主燈。

2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

2024台灣燈會在台南，其中安平燈區3日晚間正式啟燈，點燈首日即有不少民眾攜家帶眷到場參觀，家長們忙著為孩子拍照留念 (上圖) 。下圖為民眾走入大型燈飾作品「無限圓」之中感受藝術氛圍。中央社

2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

台南安平港濱歷史公園的藝術雕塑「大魚的祝福」(上圖) 也成民眾參觀焦點之一。中央社2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

2024台灣燈會在台南! 3日晚間安平燈區率先啟燈，開幕活動現場安排精彩無人機秀(上圖) ，多種圖樣變化令觀眾目不轉睛。中央社

台南市政府文化局今天(6日) 統計，安平燈區開展3天來吸引超過逾60萬參觀人次，賞燈人潮相當踴躍。

中央社6日引述市府指出，台灣燈會睽違16年再度於台南舉辦，民眾期待值非常高，有少許民眾誤以為台灣燈會僅有「安平燈區」，在網路上出現「燈太少、找不到主燈」等意見，事實上，「安平燈區+高鐵燈區」才是台灣燈會全貌，主燈「龍來台灣」將在24日於高鐵燈區與大家見面。

市府強調，安平燈區位置主要在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，市府近年來致力打造親水環境，又適逢「台南400」，安平燈區走藝術、文青風格，因此以「台南400」與「河光往事」為主題，由藝術家齊心打造出象徵族群共融、文化永續的作品，作品超過30件。

2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

2024台灣燈會在台南，安平燈區3日晚間啟燈 (上圖) ，明華園戲劇總團經典大戲「媽祖」同時開演，吸引大批人潮湧入現場 (下圖) 。中央社2024台灣燈會安平燈區 遊客找不到主燈? 台南市府：每件作品都是

市府指出，安平燈區以台南意象為主軸，強調藝術與環境、自然共融，整體展現「台灣與世界交會的起始點-安平」之美 ，每件作品都是主燈。

此外根據官方臉書，市府交通局已建置「2024台灣燈會在臺南-燈會停車場即時停車率」查詢系統，可查詢安平燈會及高鐵燈區周邊停車及接駁資訊，旅客可多加運用。
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更新時間 : 2024-02-06 17:39 GMT+08:00

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