近2萬公斤「達美樂披薩醬」遭檢出致癌農藥 業者急聲明：已暫停使用

食藥署今（6）日公布25項邊境檢驗不符合食品名單，其中包含台灣可果美股份有限公司自美國進口的「達美樂披薩醬」檢出國內禁用的致癌農藥「環氧乙烷」（Ethylene Oxide,EtO），總重1萬9050公斤將依規定必須退運或銷毀。

根據最新的邊境查驗不合格名單，共有4批日本的鮮草莓、4批韓國的鮮葡萄、澳大利亞的鮮油桃、澳大利亞的鮮紅櫻桃、越南鮮蠶豆、法國冷凍夏季黑松露、汶萊的蜂膠、中國的冷凍菠菜、日本鮮溫洲蜜柑、日本冷凍丁香魚、美國調味料和印度香料粉等，各被檢出農藥、防腐劑、農藥殘留或重金屬含量超標等違規狀況。

其中台灣可果美股份有限公司自美國進口、製造廠為KAGOME INC.的「達美樂披薩醬」檢出殘留農藥環氧乙烷1.3 mg/kg，總重達1萬9050公斤的。

食藥署副署長林金富說，目前規定醬料類產品不得檢出環氧乙烷，本次自美國輸入的「達美樂披薩醬」，輸入業者為台灣可果美股份有限公司，該業者和品項近6個月首次發生不合格，在邊境查驗強度將從2%至10%一般抽批，調高為20%至50%加強抽批。

對此，達美樂立即發表聲明指出，得知披薩醬供應商在進口通關檢驗時，有1批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用的微量殘留物質，達美樂已立即暫停使用店內現有的披薩醬。同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代品供達美樂使用。

另一方面，達美樂正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質，目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，並已將現有封存商品送驗並等檢驗結果中。

全台門市積極與台灣供應商協調，已提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

達美樂進口披薩醬遭食藥署檢出致癌農藥，達美樂立即發表聲明指出，已立即暫停使用店內現有的披薩醬，並以台灣製且符合法規的披薩醬取代。（圖／達美樂）