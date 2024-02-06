新年運動不打烊！台北市運動中心年初二開放　生肖龍、名字有「龍」免費入場

迎新春運動不停歇、健康不打烊，台北市有11座運動中心自大年初二（11日）即開放使用，並於年後第一個週日（18日）祭出免費入場甩油優惠，且為迎新春龍年，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，年初二至元宵節使用運動中心游泳池及健身房，享入場免費；台北體育館則從年初三至初五（12至18日）免費開放桌球室及羽球場，各堤內及河濱公園開放式運動場及設施也不打烊、供現場民眾使用。

台北市政府體育局王泓翔局長表示，歡慶新春佳節少不了大魚大肉、零食點心，還要與親朋好友團聚通宵同歡，難免擔心體態發福、打亂正常作息，因此體育局所轄運動中心及場館於春節期間便對外開放，提供民眾舒適平價的運動場域，還有各式優惠及特色課程，鼓勵市民把握閒暇時間持續運動不中斷，多加利用本市場館，以美好、規律運動開啟嶄新一年。

體育局指出，除閉館整修的文山運動中心及歲修的大同、松山游泳池外，其餘11行政區的運動中心自年初二即開放使用，且於年後第一個週日（18日）祭出泳池及健身房免費入場的甩油優惠；而為喜迎龍年加碼好康，凡生肖屬龍或名字有龍的民眾，年初二至元宵節使用運動中心游泳池及健身房，享入場免費；此外，搭配春節及情人節推出多項優惠方案及體驗課程，讓民眾於連假期間也能愉快運動。運動中心於年初二至年初五營業時間為早上8點至下午4點，歡迎民眾參閱各中心網站掌握營業時間及課程資訊。

台北體育館也於年初三至初五（12至14日）每日8點至17點，開放1樓桌球室及7樓羽球場供市民免費使用；台北田徑場同樣於年初三至初五恢復對外開放；而各堤內及河濱公園開放式運動場及設施於過年期間不提供線上租借，照常供現場民眾輪流使用；台北網球中心、台北網球場、天母網球場、極限運動訓練中心、青年公園運動休閒園區也自年初二起對外開放。

游泳池部分，榮星花園游泳池、景美游泳池、前山、三民公園游泳池自年初二起開放使用；新生、木柵、碧湖公園游泳池則於年初三（12日）起正常營運，其中木柵、碧湖泳池只開放晨泳時段。

體育局歡迎市民們把握連假空餘時光，善用各場館運動甩肉、享受健康年假。各場館（地）詳細開放時間請見本局臉書粉絲專頁（reurl.cc/g4neM7、reurl.cc/09a4XY）查詢。



（圖／台北市政府體育局）