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北榮研究：多囊性卵巢症候群患者自殺未遂風險高8倍

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 12:32
多囊性卵巢症候群（PCOS）示意圖。（圖／路透社Alamy）

多囊性卵巢症候群（PCOS）示意圖。（圖／路透社Alamy）

多囊性卵巢症候群（PCOS）是一種很常見的女性生殖內分泌問題之一，推估全世界約有5至10%的育齡婦女深受其擾，而且還不包含未被確診的患者。根據新研究還顯示，患有多囊性卵巢症候群的女性自殺未遂的風險增加超過8倍。

多囊性卵巢症候群會造成月經失調、雄激素過量、卵巢結構異常、痘痘增多、體毛過多和體重增加等。由於患者會出現慢性不排卵的情況，或是因為排卵不規則、月經週期不準，因此很難成功懷孕。此外，多囊女性因為卵巢功能異常，容易出現黃體功能低下，因此若受孕，多囊性卵巢懷孕後發生流產的機率也較高。

如今根據新研究還發現，被診斷出患有這種疾病的女性嘗試自殺的風險較高。衛報 (The Guardian)報導，來自臺北榮民總醫院研究團隊在內科學年刊 (Annals of Internal Medicine)發表一篇研究，團隊分析了1997年至2002年間、12至64歲患有多囊性卵巢症候群的全國數據，而這些患者確診前均未曾有過企圖自殺的行為。

研究團隊發現，患有多囊性卵巢症候群的女性自殺未遂的風險是非患者（對照組）的8.47倍。若按年齡去細分調查結果，與對照組相比，青少年患者自殺未遂的風險高出5.38倍，40 歲以下成年人高出9.15倍，老年人高出3.75倍。

研究的作者認為，對患者來說，多囊性卵巢症候群所造成的潛在危機以及外型的影響，可能是其中的關鍵因素。但該研究仍無法斷定兩者間的因果關係，也無法考慮到所有可能導致問題的因素，但並不是第一篇提出多囊性卵巢症候群與自殺之間存在關聯的研究。

未參與此次研究的英國德比大學 (University of Derby)Sophie Williams博士表示，近年來有多項證實，患有多囊性卵巢症候群的婦女比對照組有更明顯的憂鬱、自殘和自殺等現象。雖然可能有很多因素會導致這結果，但這是很值得探討的研究方向。

Sophie Williams說，罹患多囊性卵巢症候群的確切原因至今仍是未知，在醫學上亦是一個研究非常非常不足的領域，包含患者心理上的研究更是不足，因此她建議多囊性卵巢症候群患者遇到困難時應積極尋求專業幫助。
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更新時間 : 2024-02-06 17:38 GMT+08:00

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