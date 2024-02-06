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劇情急轉直下 烏克蘭裔日本小姐捲入婚外情丟后冠

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 12:32
2024年1月22日，烏克蘭裔椎野卡洛琳娜拿下日本小姐后冠。（圖／路透社Miss Japan Association）...

2024年1月22日，烏克蘭裔椎野卡洛琳娜拿下日本小姐后冠。（圖／路透社Miss Japan Association）...

兩周前在選美大賽中拿下日本小姐后冠的烏克蘭裔模特兒椎野卡洛琳娜（Carolina Shiino 音譯，或 Karolina Shiino），才因「血統不純」引發爭議，不料事件再出現戲劇性發展。日媒爆料她是別人婚姻的第三者，椎野已放棄后冠。

BBC 引述《週刊文春》報導，今年 26 歲的椎野與一名已婚的網紅醫師有染。日本小姐協會原本為她辯駁，稱她並不清楚該男已婚，但 5 日卻改口稱，椎野坦承知悉男方有家室。

椎野已就此事致歉並辭去后位，她也對造成紛擾與「背叛了支持者」而向粉絲致歉。本屆日本小姐宣告從缺，不會遞補。

椎野 1 月 22 日成為史上首位毫無日本血統的歐洲裔日本小姐。她出生於烏克蘭，5 歲與母移民日本，椎野是繼父的姓氏，2022 年歸化為日本人。當時接下后冠時，她感動表示，不獲日本社會接納的她，終於被認可為日本人了，對此她心中盡是感激。

對於椎野成為日本最美佳麗，許多網友過不去心裡那關。有人批她毫無代表性，連混血兒都不是。也有人稱，這根本是政治考量，若是俄國籍，不可能有機會奪冠。
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