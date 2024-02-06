悠遊卡邀您搭乘綠色運輸、一起減碳抽好禮　另提醒消費者勿購買來路不明商品、避免被騙　

全台行政院TPASS通勤月票陸續上路後，大眾運輸更廣為運用，為鼓勵民眾使用悠遊卡搭乘大眾運輸工具、減少碳排量，即日起至3月31日，悠遊卡公司特別推出「悠遊減碳抽好禮」抽獎活動，邀請民眾為綠色運輸、環境永續盡一份心力。

另針對議員關心詐騙集團利用悠遊卡在臉書上詐騙消費者一事，悠遊卡公司表示，悠遊卡公司遭不明人士於臉書假冒悠遊卡名義，以一頁式網頁販售商品，不僅消費者損失，也造成悠遊卡公司相當大困擾，曾多次向臉書檢舉、通報165反詐騙平台，並且向警方報案，警方偵辦後回覆本案屬境外網站行為，查無犯嫌身份。

悠遊卡公司對該不法行為無法杜絕，感到非常無奈，只能提醒消費者，不要購買來路不明的商品，在臉書上認明有藍勾勾的悠遊卡粉絲專頁，若有任何疑問先打悠遊卡客服查詢，以保障自己的權益。

悠遊卡公司6日發布新聞稿指出，悠遊卡是台灣綠色運輸不可或缺的一環，服務全台八成以上各類交通運具。身為台灣交通票證龍頭，悠遊卡公司去年12月更獲得BSI（英國標準協會）碳盤查系統認證，成為全世界第一個儲值卡公司通過這項查核。

為鼓勵民眾身體力行減碳，悠遊卡公司在去年開始，在悠遊付APP推出「我的減碳存摺」，讓持卡人可以看到自己搭乘北捷、公車及YouBike的碳足跡。今年於2月5日起至3月31日更推出「悠遊減碳抽好禮」抽獎活動，凡於悠遊付APP首頁點擊「我的減碳存摺」，進入後點選活動登錄，並於活動期間使用悠遊卡搭大眾運輸累計的減碳量達3KG以上，即可參加抽獎，獎項包含半年份基北北桃1200定期票、50元飲料券、影音暢看等獎項，活動期間每人限一次抽獎機會，歡迎大家踴躍加入。

針對詐騙事件，悠遊卡公司5日發布新聞稿表示，去年(2023年)11月發現臉書出現以悠遊卡指環名義銷售商品的廣告，悠遊卡公司一發現立即向臉書檢舉、通報165詐騙平台，並且立即在官網、臉書粉絲專頁公告請消費者注意。

然該詐騙集團並未收歛，12月間甚至以某大購物網站名義在臉書廣告相同商品，經悠遊卡公司向該購物網詢問，該購物網表示其為詐騙，他們也是受害者。

悠遊卡公司除再向臉書檢舉、於官網及臉書粉絲專頁再度公告提醒消費者外，積極採取行動，搜集相關物證後，向南港分局依商標法提出告訴，今年1月南港分局回函偵辦結果係境外網站行為，故查無犯嫌身份，並請本公司建議遭詐騙消費者自行向各地警方報案。

悠遊卡公司亦依警方建議，在客服受理民眾相關客訴時，請受害消費者向各地警方報案。

悠遊卡公司提醒消費者，認明有藍勾勾認證的悠遊卡公司臉書粉絲專頁，勿購買來路不明的商品，若有任何疑問請向悠遊卡公司客服洽詢，以保障自己的權益。