TaiwanPlus前進晶片大廠美光科技　冠軍產業紀錄片全球首播

台灣英文媒體TaiwanPlus今（6）日釋出全新紀錄片《Taiwan’s Mega Factories》，聚焦台灣傲視全球的產業冠軍，首集帶領觀眾深入記憶體晶片大廠—美光科技廠房，揭秘超過一千個獨立步驟、史上最複雜的晶片製程，同時獨家曝光美光科技首次對外公開的核心機密「星艦指揮艙」，一窺晶片廠如何確保每日製程都達到完美精準，將於2月6日首播。
《Taiwan’s Mega Factories》為TaiwanPlus原創作品，全系列共五集，每集30分鐘，該系列由長期為國家地理頻道拍攝紀錄片的羅威國際（Local Tiger International）製作，該團隊擅長國際敘事，並以精緻細膩的3D動畫，搭配實景拍攝及歷史場景重現手法，帶領觀眾探索城市建設、地理景觀的獨特樣貌，其作品更曾榮獲美國休士頓國際影展（WorldFest Houston International Film Festival）及新加坡亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creative Awards) 等國際獎項。
此次《Taiwan’s Mega Factories》聚焦於台灣享譽世界的工廠，透過團隊擅長的動畫及實拍，帶領觀眾親臨現場，透視冠軍產業的秘密。除了首集的半導體業外，後續將探訪超過70年的老牌金門高粱酒廠、全球知名豪華遊艇製造商嘉鴻遊艇、全球前三大家用健身器材大廠岱宇國際、以及玻璃產業龍頭台灣玻璃，其產業版圖橫跨玻璃酒瓶、高科技玻璃帷幕及遊艇玻璃纖維外殼等多元製品。
《Taiwan’s Mega Factories》製作人高偉豪表示，台灣傲視全球的產業冠軍過去往往以「產品」出現在消費者面前，但鮮少人探究其背後的製造歷程，此系列將解析這些產業冠軍背後故事。而提到台灣產業冠軍，絕不能錯過等同於台灣在國際代名詞的「半導體」產業，因此首播由半導體業打頭陣，輔以精美3D動畫設計，希望讓全球觀眾對半導體產業有更全面的了解。
本次拍攝的美光科技為全球記憶體晶片大廠，更是全台最大的外商，近年來持續在台灣擴廠，也是外商投資台灣的指標個案。影片開頭，即帶領觀眾進入被美光員工以「星艦指揮艙」」（star ship）稱呼的控制中心，其管控全廠水力、電力、空調及化學品，並視廠區情況調度，是全廠營運極為重要的單位。
影片更大量運用3D動畫，解析數十億個電晶體如何堆疊在比指甲小的晶片內運作，同時運用空拍技巧，帶領觀眾由空中縱覽台灣半導體聚落。提及台灣半導體在世界的重要，台灣半導體研究中心主任侯拓宏於影片中表示，台灣晶圓代工在全球佔將近7成，先進製程則高達9成，後端封裝及測試的部分更是全球第一名。
台灣美光董事長盧東暉表示：「台灣是美光全球先進製程與封裝測試佈局的重要一環，近年來美光科技加緊腳步，不斷投入先進DRAM技術研發與大規模量產，更於去年11月宣布在台興建台中四廠，以滿足人工智慧、雲端及邊緣運算等新興科技的需求。截至目前為止，美光投資台灣已逾300億美元，且全台擁有超過10,000名員工，協助台灣強化半導體產業發展。」
盧東暉進一步說明：「此次TaiwanPlus的拍攝，透過鏡頭生動呈現台灣半導體產業對於全球產業的重大意義，同時也讓世界看見美光科技近三十年來持續在台深耕的成果。不僅讓國際觀眾看見台灣、認識半導體產業，更能深入了解美光在製造技術的創新突破。」
TaiwanPlus執行長余佳璋表示，新年將至，TaiwanPlus特別推出《Taiwan’s Mega Factories》紀錄片，適合闔家欣賞，舉凡我們用的電腦記憶體、喝的金門高粱、健身時的跑步機、旅遊時的遊艇，還有各種生活中會用到的玻璃製品，是如何透過最先進的工廠製作出來，TaiwanPlus以鏡頭帶領全球觀眾一探台灣產業生命力。TaiwanPlus將持續製作優質作品，積極拓展全球收看管道，讓全世界都能聽見台灣的聲音。