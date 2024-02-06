TaiwanPlus前進晶片大廠美光科技　冠軍產業紀錄片全球首播

台灣英文媒體TaiwanPlus今（6） 日釋出全新紀錄片《Taiwan’s Mega Factories》，聚焦台灣傲視全球的產業冠軍， 首集帶領觀眾深入記憶體晶片大廠—美光科技廠房， 揭秘超過一千個獨立步驟、史上最複雜的晶片製程， 同時獨家曝光美光科技首次對外公開的核心機密「星艦指揮艙」， 一窺晶片廠如何確保每日製程都達到完美精準，將於2月6 日首播。

《Taiwan’s Mega Factories》為TaiwanPlus原創作品， 全系列共五集，每集30分鐘， 該系列由長期為國家地理頻道拍攝紀錄片的羅威國際（Local Tiger International）製作，該團隊擅長國際敘事， 並以精緻細膩的3D動畫，搭配實景拍攝及歷史場景重現手法， 帶領觀眾探索城市建設、地理景觀的獨特樣貌， 其作品更曾榮獲美國休士頓國際影展（WorldFest Houston International Film Festival）及新加坡亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creative Awards) 等國際獎項。

此次《Taiwan’s Mega Factories》聚焦於台灣享譽世界的工廠， 透過團隊擅長的動畫及實拍，帶領觀眾親臨現場， 透視冠軍產業的秘密。除了首集的半導體業外，後續將探訪超過70 年的老牌金門高粱酒廠、全球知名豪華遊艇製造商嘉鴻遊艇、 全球前三大家用健身器材大廠岱宇國際、 以及玻璃產業龍頭台灣玻璃，其產業版圖橫跨玻璃酒瓶、 高科技玻璃帷幕及遊艇玻璃纖維外殼等多元製品。

《Taiwan’s Mega Factories》製作人高偉豪表示， 台灣傲視全球的產業冠軍過去往往以「產品」出現在消費者面前， 但鮮少人探究其背後的製造歷程， 此系列將解析這些產業冠軍背後故事。而提到台灣產業冠軍， 絕不能錯過等同於台灣在國際代名詞的「半導體」產業， 因此首播由半導體業打頭陣，輔以精美3D動畫設計， 希望讓全球觀眾對半導體產業有更全面的了解。

本次拍攝的美光科技為全球記憶體晶片大廠，更是全台最大的外商， 近年來持續在台灣擴廠，也是外商投資台灣的指標個案。影片開頭， 即帶領觀眾進入被美光員工以「星艦指揮艙」」（star ship）稱呼的控制中心，其管控全廠水力、電力、 空調及化學品，並視廠區情況調度，是全廠營運極為重要的單位。

影片更大量運用3D動畫， 解析數十億個電晶體如何堆疊在比指甲小的晶片內運作， 同時運用空拍技巧，帶領觀眾由空中縱覽台灣半導體聚落。 提及台灣半導體在世界的重要， 台灣半導體研究中心主任侯拓宏於影片中表示， 台灣晶圓代工在全球佔將近7成，先進製程則高達9成， 後端封裝及測試的部分更是全球第一名。

台灣美光董事長盧東暉表示：「 台灣是美光全球先進製程與封裝測試佈局的重要一環， 近年來美光科技加緊腳步，不斷投入先進DRAM技術研發與大規模 量產，更於去年11月宣布在台興建台中四廠，以滿足人工智慧、 雲端及邊緣運算等新興科技的需求。截至目前為止， 美光投資台灣已逾300億美元，且全台擁有超過10,000名員 工，協助台灣強化半導體產業發展。」

盧東暉進一步說明：「此次TaiwanPlus的拍攝， 透過鏡頭生動呈現台灣半導體產業對於全球產業的重大意義， 同時也讓世界看見美光科技近三十年來持續在台深耕的成果。 不僅讓國際觀眾看見台灣、認識半導體產業， 更能深入了解美光在製造技術的創新突破。」

TaiwanPlus執行長余佳璋表示，新年將至，Taiwan Plus特別推出《Taiwan’s Mega Factories》紀錄片，適合闔家欣賞， 舉凡我們用的電腦記憶體、喝的金門高粱、健身時的跑步機、 旅遊時的遊艇，還有各種生活中會用到的玻璃製品， 是如何透過最先進的工廠製作出來，TaiwanPlus以鏡頭帶 領全球觀眾一探台灣產業生命力。TaiwanPlus將持續製作 優質作品，積極拓展全球收看管道，讓全世界都能聽見台灣的聲音。