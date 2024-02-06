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擊沉一艘俄國戰艦需要幾艘無人艇？ 烏克蘭軍方罕見分享作戰細節

不對稱戰爭的奧義

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/06 10:12
烏克蘭無人艇影片截圖（圖／烏克蘭無人艇<a href="https://u24.gov.ua/navaldrones" target="_blank">募款網站</a>）

烏克蘭無人艇影片截圖（圖／烏克蘭無人艇募款網站

烏克蘭善用無人機、無人艇，在俄烏戰爭中小兵立大功，立下了不少豐功偉業，細節卻鮮少公開。在一場 CNN 專訪中，一名操作者罕見分享了上週的一次成功攻擊行動，要擊沉一艘俄羅斯戰艦，竟只需要 6 艘自殺無人艇。

呼號「13」的操作人員，是烏克蘭國防部情報局人員，發生在克里米亞、俄國本土的多次攻擊，背後都有他的身影。

13 受訪時表示，上週烏方派出了 10 艘 MAGURA 無人船，直奔載有彈道飛彈的俄國戰艦 Ivanovets 而去，其中 6 艘成功擊中目標，讓俄國黑海艦隊再遭難堪挫敗。MAGURA 長度不過數公尺，但因航程可達 800 公里，可從烏方海域出動，一路深入敵方，遊刃有餘。

猶如珠寶工藝

輕描淡寫的描述，不代表無人艇操作起來也是一派輕鬆。根據 13，重點是要「感受它」。一個操作不慎，逼得太緊，無人艇就可能失去控制。「就像珠寶工匠」，講究的是細緻活。

13 指出，可透過衛星遠端遙控無人艇，也能事先設計好行進路線，橫跨遼闊海域，但到了敵區的最後衝刺，則多是手動操控。一艘可載 250 公斤彈藥，最多可增至 300 公斤，但 13 驕傲指出，「用不到這麼多彈藥。」就連最威猛的俄國黑海艦隊，都拿無人艇沒轍。

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無人艇之所以如此難纏，還有一項關鍵，那就是難以偵測鎖定。13 表示，無人艇體積小，在浪濤洶湧的海上並不好操作，但也正因如此，敵方難以阻擊。

俄羅斯戰艦當初在配備武器時，並未料到會需要對付如此小而機靈的無人艇。從釋出的影片可見，無人艇逼近俄方艦艇時，俄方雖發射砲彈，卻多處落了空，射入水中。

CNN 從一支示範影片中發現，用來攻擊戰艦的無人艇，在自動駕駛模式中，仍能完美演繹「高速急轉彎」，設計之靈巧可見一斑。「沒有任何戰艦能同無人艇一般靈活。」13 說道。

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