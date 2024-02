擊沉一艘俄國戰艦需要幾艘無人艇？ 烏克蘭軍方罕見分享作戰細節

烏克蘭善用無人機、無人艇,在俄烏戰爭中小兵立大功,立下了不少豐功偉業,細節卻鮮少公開。在一場 CNN 專訪中,一名操作者罕見分享了上週的一次成功攻擊行動,要擊沉一艘俄羅斯戰艦,竟只需要 6 艘自殺無人艇。

呼號「13」的操作人員,是烏克蘭國防部情報局人員,發生在克里米亞、俄國本土的多次攻擊,背後都有他的身影。

13 受訪時表示,上週烏方派出了 10 艘 MAGURA 無人船,直奔載有彈道飛彈的俄國戰艦 Ivanovets 而去,其中 6 艘成功擊中目標,讓俄國黑海艦隊再遭難堪挫敗。MAGURA 長度不過數公尺,但因航程可達 800 公里,可從烏方海域出動,一路深入敵方,遊刃有餘。

猶如珠寶工藝

輕描淡寫的描述,不代表無人艇操作起來也是一派輕鬆。根據 13,重點是要「感受它」。一個操作不慎,逼得太緊,無人艇就可能失去控制。「就像珠寶工匠」,講究的是細緻活。

13 指出,可透過衛星遠端遙控無人艇,也能事先設計好行進路線,橫跨遼闊海域,但到了敵區的最後衝刺,則多是手動操控。一艘可載 250 公斤彈藥,最多可增至 300 公斤,但 13 驕傲指出,「用不到這麼多彈藥。」就連最威猛的俄國黑海艦隊,都拿無人艇沒轍。

你看不到我

無人艇之所以如此難纏,還有一項關鍵,那就是難以偵測鎖定。13 表示,無人艇體積小,在浪濤洶湧的海上並不好操作,但也正因如此,敵方難以阻擊。

俄羅斯戰艦當初在配備武器時,並未料到會需要對付如此小而機靈的無人艇。從釋出的影片可見,無人艇逼近俄方艦艇時,俄方雖發射砲彈,卻多處落了空,射入水中。

CNN 從一支示範影片中發現,用來攻擊戰艦的無人艇,在自動駕駛模式中,仍能完美演繹「高速急轉彎」,設計之靈巧可見一斑。「沒有任何戰艦能同無人艇一般靈活。」13 說道。

烏克蘭無人艇募款平台

Ukraine is creating the world's first Fleet of Naval Drones — so, we are launching our biggest fundraiser yet. It will protect the waters, prevent cities from being struck by missiles, and also help unlock corridors for civilian ships that transport grain. #FleetOfNavalDrones pic.twitter.com/9V07vqZXkl