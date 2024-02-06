農曆春節出入境人流增 農業部呼籲勿違規攜帶肉品 一退休教師攜火腿壽司回台遭罰20萬

更新時間: 2024-02-06 15:56

農曆春節將至，非洲豬瘟災害應變中心今天(6日) 公布數據顯示，從中國肉製品驗出非洲豬瘟陽性率高達9.89%，顯見國際疫情仍嚴峻，籲民眾旅遊或回國不要違規攜帶動植物產品入境。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第29次會議，由指揮官、農業部代理部長陳駿季主持，召集相關部會針對春節前邊境各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論，會後也召開記者會對外說明。

農業部防檢署副署長徐榮彬會中指出，全世界目前有非洲豬瘟疫情的國家有79個，且今年剛開始就增加2個國家，而亞洲也陸續有國家通報，顯見非洲豬瘟疫情仍嚴峻，目前台灣跟日本仍是非疫區。

徐榮彬也說，根據數據顯示，除了疫情期間，不論是郵包、快遞等違規案件數仍高，且疫情過後邊境解封，入境旅客大增，違規攜帶肉品案件也大增，顯示疫病風險大幅提高。

另外，徐榮彬表示，根據非洲豬瘟病毒核酸檢測結果數據顯示，從民國107年8月27日至113年1月15日止共檢驗6795件的肉品，結果驗出639件非洲豬瘟陽性，其中，中國就占529件，比例高達83%，且檢出病毒陽性率為9.89%，是風險最大來源國。

中央社引述非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳駿季表示，春節期間有許多民眾返台、出國，因應春節期間入出境旅客增加及年節送禮高峰，藉由旅客行李、快遞及郵包等管道引入疫病的風險提高，會請邊境管制機關共同合作加強查驗及防杜走私，並做好宣導工作。

應變中心也提醒，農曆春節是國人跨國移動、網購及寄送禮品的高峰，各邊境管制機關會加強查驗作為，籲請民眾全民防疫，回國前再次確認不要違規攜入動植物產品，也不要自境外網購或寄送豬肉等動物產品，以維護得來不易的防疫成果及國內農業生產安全。

首次發稿: 2024-02-06 10:38

退休教師攜火腿壽司回台未申請檢疫

遭罰款20萬元

一位楊姓退休老師帶女兒到香港迪士尼樂園遊玩，回台時攜帶2份含豬肉火腿的壽司且沒申請檢疫遭罰20萬元，移送新北分署執行。楊女提起訴願遭駁回後，辦理分期每月繳納罰鍰1萬元。

法務部行政執行署新北分署昨(5日) 發布新聞稿指出，楊姓退休老師去年(2023年)7月自香港搭機入境時，因攜帶2塊含豬肉火腿的壽司且未申請檢疫，違反動植物檢疫規定，遭原行政院農業委員會動植物防疫檢驗局新竹分局（現改制為農業部動植物防疫檢署桃園分署）裁罰新台幣20萬元，並在去年8月移送新北分署執行。

楊女提起訴願，她主張，與丈夫去年7月間為舒解女兒的恐慌症傾向，帶女兒到香港迪士尼樂園遊玩，結果在香港機場準備返國時，女兒突然喊肚子餓，她就在機場店鋪買2份長條型壽司，1份給女兒吃，另1份帶回台灣給親戚享用。

她指出，當時詳看壽司成分只有海苔及蔬菜，直到入境時遭防疫犬聞到肉味，才知道壽司內有淡紅色小肉片。她原本出國是要讓女兒舒壓，沒想到因此使女兒更焦慮，也使全家人都崩潰了。

中央社報導，全案經新北分署通知楊女訴願遭駁回後，楊女到場願意辦理分期繳納，每月繳納1萬元。新北分署考量她已退休，收入不豐，因而同意。

新北分署指出，非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎就可能出現破口，民眾在春節期間自海外入境應注意攜帶食物是否屬應申報檢疫的產品，以免遭受裁罰。

(上圖與下圖)動植物防疫檢疫署桃園分署

動植物防疫檢疫署桃園分署提醒，台灣為非洲豬瘟非疫區，為防範疫情侵入，旅客違規攜帶含豬肉成分之各類產品，可直接罰款20萬至100萬元!

此外還有很多動植物產品都不能攜帶入境! 例如蔬果植物、檳榔、半熟蛋、沒吃完的飛機餐三明治、含肉月餅、肉鬆蛋捲、火腿腸、鴨翅鳳爪、犬貓零食……等等，若未申報檢疫，也都會被罰錢!

*出國必看不買清單及常見動植物檢疫規定參考表請至防檢署網站查詢*