席琳狄翁驚喜現身葛萊美 罹罕病將推紀錄片

美聲天后席琳狄翁享譽全球，近年因罹患罕見的神經系統疾病「僵硬人症候群」而淡出公眾視野，今（５）日驚喜現身第66屆葛萊美獎頒獎典禮，並頒發年度專輯大獎給歌手泰勒絲。

泰勒絲（Taylor Swift）以《Midnights》抱回年度專輯和最佳流行演唱專輯，成為史上首位4度獲得年度專輯的歌手，演藝生涯累積14座葛萊美獎。但今日更大的驚喜，是從席琳狄翁（Celine Dion）手中接下獎項。

BBC報導，因病久未露面的席琳狄翁在兒子的陪伴下出席，55歲的她以簡約的淺粉色晚禮服搭配橘駝色長大衣，一頭俐落短髮看起來精神、氣色都相當好，配上雍容華貴的珠寶，優雅又從容。

席琳狄翁曾於1997年以《真愛》獲得第39屆葛萊美獎的年度專輯以及年度最佳流行專輯兩項大獎，今年則由她為泰勒絲頒獎。面對全場起立鼓掌歡迎，席琳狄翁感謝大家，並發自內心表示很高興來到現場，她也提及「有幸參加葛萊美頒獎典禮的人，絕不能認為音樂給我們的生活，和世界各地的人們帶來巨大的愛和歡樂是理所當然的。」

席琳狄翁在2022年透露自己罹患罕見的「僵硬人症候群」（ Stiff person syndrome），曾談及肌肉痙攣導致她行走困難，並無法如過往一般正常使用聲帶演唱，因此取消了世界巡迴演出。目前此罕病無治癒的方式，但可以透過肌肉鎮定劑與鬆弛劑等方式來治療。

臺大醫院資訊指出，僵硬人症候群是種罕見的中樞神經系統疾病，主要症狀為軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，尤好發於腹部與下背部的肌肉。病患多在成年後發病。顧名思義最困擾僵硬人症候群患者的病徵，就是身體肌肉變得僵硬，觸感硬如鐵皮，若肢體也出現僵硬時，行走、活動都會受限。因此病罕見，患者很可能被當作太緊張或一般下背痛處理。

上個月，亞馬遜 Prime Video 網站透露，將推出一部關於席琳狄翁的紀錄片，講述這位巨星與病魔對抗的故事。席琳狄翁也在一份新聞稿中表示，過去幾年對她來說是巨大挑戰，從發現病情，到學會與病魔共存，控制病情不讓其影響生活。在恢復表演生涯的路上，她意識到自己多麼懷念能與歌迷見面的日子。

席琳狄翁也表示，在這段缺席的日子中，她決定記錄下生活的一部份，提高人們對這項罕病的認識，幫助有同樣疾病的病友。