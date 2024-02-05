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【立法院喬龍頭爭議不斷】黃揚明爆綠營欲「八位數利益」買藍票　民進黨提告求償百萬

By 台灣英文新聞
2024/02/05 19:34
媒體人黃揚明日前揭露，綠營曾有意在立法院正副院長選舉中收買藍委票（圖／截自黃揚明臉書）

媒體人黃揚明日前揭露，綠營曾有意在立法院正副院長選舉中收買藍委票（圖／截自黃揚明臉書）

國會龍頭選舉爭議多，民眾黨與民進黨「喬龍頭」羅生門還沒定論，媒體人黃揚明又爆出，綠營人士選前拋出8位數以上利益，要動搖特定藍營立委選票的傳聞。民進黨今（５）日嚴加否認，並稱其言論嚴重傷害該黨名譽，提告求償百萬。

黃揚明日前在政論節目、臉書上表示，立法院長選舉前，媒體報導藍營內部傳出有四人「被盯上」，甚至有一度失聯的狀況，因此引發藍營高層關切，緊急固票。而在選舉結束後，立法院內確實傳出，有綠營人士（也可能如綠白破局的模式，是所謂不同管道的代理人、民間熱心人士）在選前對特定藍委開出8位數以上的利益條件，期待特定藍委能鬆動立場。

黃揚明進一步指出，在國民黨團下令分組強制監票、亮票的命令一下之後，就不存在跑票的空間，因此傳言中的相關利益條件都是「未兌現的空頭支票」。

黃揚明強調，自己描述的重點在於，院長選舉前有各種傳言、故事，這段「八位數利益」傳言的真實性當然有待進一步查證，但並非我憑空捏造想像，在此簡單說明。

民進黨今日傍晚發布聲明指出，關於黃揚明在政論節目上散播「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，相關情事經了解純屬子虛烏有，黃揚明未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害本黨名譽，民進黨今天已提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將由本黨捐作公益使用。
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