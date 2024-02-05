南韓歌手首次引進NFT演唱會票券　望能有效打擊黃牛

黃牛問題不僅在台灣，在南韓也是一個十分嚴重的問題，因此南韓表演界最近正想盡辦法打擊黃牛，近日更是有歌手首次引進了NFT票券，僅限本人使用、禁止轉賣，令人期待效果。

韓媒報導，一名南韓歌手張凡俊暌違2年舉辦演唱會，門票開賣後立刻秒殺，原預計辦在本月初，但卻在表演前2天突然取消。

對於取消原因，主辦單位表示，因有太多的黃牛票問題無法解決，因此決定取消全部訂票，並預計在下個月重新販售「NFT票券」，需使用經過本人認證的手機APP購賣，且不可轉讓或轉售票券，僅限本人使用。

報導指出，這是南韓國內首次使用NFT票券，令人期待對於抵擋黃牛的效果，但也有人指出，使用NFT票券可能會使不熟悉數位資產的民眾不知如何操作，反而提高了購買的門檻。

南韓表演業界正想盡辦法地阻止黃牛，IU去年演唱會位打擊黃牛，也推出獎勵機制，檢舉黃牛成功的人，主辦單位將直接將該座位讓給檢舉人。

南韓歌手林英雄去年於國內進行巡迴演唱會，VIP席門票原價為16.5萬韓元（約台幣4000元），網路上轉賣價格卻高達500至550萬韓元（約台幣12.5萬至13.7萬）；檢舉黃牛的案件數，也自2020年的359件大幅增加至2022年的4224件。