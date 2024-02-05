北韓產假睫毛以「中國產」名義銷售各國　2023年出口額達1.67億美元

路透社報導，北韓產的假睫毛正在世界各地以「中國製」名義販售，在去年獲得數百萬美元的銷售額，幫助其推動2023年的出口復甦。

根據路透社，這些來自北韓的假睫毛於中國進行加工及包裝，為金正恩政權提供了規避國際制裁的途徑，同時也讓假睫毛成了北韓重要的外匯來源。

路透社採訪了20位受訪者，其中包含15為睫毛行業人士，以及貿易律師、北韓經濟專家等，對於此系統，他們說道，中國公司從北韓進口半成品，再加工並包裝成中國展品銷售，出口至西方、日本和南韓等市場。

報導指出，北韓一直是假髮和假睫毛等美妝產品的主要出口國，但新冠肺炎大流行期間，因北韓關閉了邊境，使出口量急劇下降。

根據海關文件及4位業內人士說法，這些產品的出口貿易至2023年復甦。自2023年北韓重新放寬邊境後，對中國的出口增加逾1倍，北韓所有申報出口產品的目的地幾乎都是中國。

在北韓對中國申報出口的項目中，假髮和假睫毛就佔據了近60%。2023年，北韓總共向中國出口了1680噸的假睫毛、假鬍鬚和假髮，價值高達約1.67億美元，而在價格較低的2019年，北韓出口約1829頓，但價值僅達3110萬美元。

根據美國國務院和國際專家預估，北韓當局私吞了90%其人民所創造的外匯收入，但路透社無法確定實際有多少金額流到了金正恩政府，也無法確定其用途。

位於中國青島的平度有「全球睫毛之都」之稱，許多總部設在平度的公司進口北韓假睫毛，再包裝和加工後出口。

名為夢雪莉（Monsheery）的公司是其中之一，北韓的假睫毛幫助這家公司從家庭工廠起步，向美國、巴西和俄羅斯出口產品，加工廠負責人王婷婷說，北韓產品的質量好得多，而她不知道使用北韓假睫毛有任何制裁問題。

平度的其他業者說，如果不是這些制裁，北韓沒有必要通過中國出口。

北韓並未對此事件回應，中國外交部發言人則表示，北京和平壤為友好鄰邦，兩國之間合法的正常合作不應被誇大。

2006年，聯合國安理會通過10多個制裁決議，限制北韓進行煤炭、紡織品及石油等貿易能力，試圖阻止平壤的核武計畫，也嚴格限制在國外工作的北韓人，所有聯合國成員國都有義務執行這些決議。

但3名制裁專家表示，制裁並沒有明確禁止假髮或假睫毛等產品，因此與北韓交易假睫毛不一定違反國際法。

2008年，美國單獨進一步擴大對北韓的制裁，其中包括使用美元的非美國公司，但2名國際制裁律師說，因為這些實體與美國金融體系關聯很小，主要銷售對象也非美國客戶，因此落實有所限制。