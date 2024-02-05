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日本迎來大雪 羽田機場89個航班取消 關東甲信降雪量將達40公分

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/02/05 17:52
2024年2月5日，日本關東地區開始降雪，往返羽田機場的多個航班已遭取消。（圖／路透社）

2024年2月5日，日本關東地區開始降雪，往返羽田機場的多個航班已遭取消。（圖／路透社）

受到低氣壓影響，日本關東甲信地區今（5）日下午起開始降雪，不排除東京23區會有積雪的狀況發生，恐嚴重影響海陸空交通安全，光是今天下午，日本航空和全日空航空各分別取消了往返羽田機場的54個航班和34個航班。

根據日本氣象廳預測，隨著低壓從九州南部海岸移動到關東地區，東京及週邊地區週一和週二（5、6日）可能會出現大雪，並造成交通中斷，因此氣象廳和國土交通省敦促民眾出外、上下班、上下課時應注意安全。

據日媒報導，今天日本航空已取消了往返羽田機場的54個航班，約有6,160名旅客受到影響；另取消一架從東京飛往韓國首爾、約200人的班機。全日空航空則已取消東京、秋田、廣島和其他大城市機場的34個國內航班，約4,170名旅客受到影響

陸上交通方面，鐵路服務亦受到延誤或暫停，並且預計會出現大規模的道路封閉，包括首都高速公路和東日本高速公路（NEXCO東日本）所負責運營的東日本地域的高速公路。

日本氣象廳表示，這場大雪預計下到6日中午，降雪高峰將落在 5 日晚上到深夜，預料週二時，東京都會區降雪量將達到8公分，岐阜縣地區和北部關東甲信地區的山區可能會出現高達40公分的降雪， 福島縣、埼玉縣秩父市、東京多摩地區、神奈川縣箱根市最高可達30公分， 關東北部平原最高可達25公分，關東南部平原可達10公分。
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日本關東

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