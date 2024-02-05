大倉久和大飯店2/8起「日本海鮮祭感恩回饋」大啖日本北海道生食級干貝

品嚐日本新鮮直送的海鮮美味就在大倉久和大飯店！大倉久和大飯店2月8日起攜手日本貿易振興機構及日台交流協會推出「日本海鮮祭感恩回饋活動」！飯店三大主題餐廳針對老饕們趨之若鶩的北海道干貝、鱈場蟹、海膽及生蠔等日本新鮮水產設計如煎焗北海道干貝廣生面、北海道干貝鱈場蟹陶板燒及干貝海膽紫蘇卷等一系列限定海味美饌，要在2024年一開春就大方寵愛大倉久和的粉絲們！不僅可大啖豐富的日本海鮮之外，自助餐食材升級再加菜無需額外加價即可無限享用。此外，更推出久和會員用餐優惠、消費滿額抽國內外五星級飯店住宿及星宇航空機票等眾多摸彩好禮。2024年開春就來大倉久和感受日本海鮮極致美味！欲知詳情請至官網或訂位專線(02)2181-5136。

為感謝一路相挺大倉久和的粉絲們，新年一開春即寵粉無極限！大倉久和大飯店自2月8日起至3月31日特別攜手日本貿易振興機構(The Japan External Trade Organization)及日本台灣交流協會推出「日本海鮮祭感恩回饋活動」。特選來自北海道的生食級干貝、鱈場蟹、海膽及厚岸生蠔等優質海產，由新上任的長瀨行政副料理長與歐風館自助餐廳、桃花林中國料理及山里日本料理餐廳的主廚們發揮巧思打造共二十二道風味各異、極致美味的海鮮佳餚，每道料理售價200元起至2,500元，需另加一成服務費。不用出國，在台灣就可以與日本零時差同步享用到這來自大海的美味恩賜。除此最高品質的海鮮享受，更準備久和會員獨家用餐75折優惠，與餐券、國內外五星級飯店住宿以及星宇航台北至大阪來回機票等最高總價格超過25萬的豐富摸彩大獎。品味日本水產極致美味，同時享受豐富的抽獎樂趣。

而國人最喜愛的三大海鮮之一–干貝有象徵船揚起帆，航向美好未來的意涵，日本過年時享用的御節料理即會選擇使用干貝，以期在一年之初討個好彩頭。因此，這次感恩回饋活動特別以象徵好運的干貝為主角，設計一系列佳餚為每位至飯店用餐的賓客們獻上飯店真摯的祝福及感謝。為了展現十足的誠意，特別選用來自北海道的生食級干貝，呈現珍珠白色澤的肉質，每一粒皆飽滿厚實。無需添加任何人工調味料，即可品嚐到干貝軟嫩彈牙的口感及豐富的鮮甘美味。在日本，每逢產季採收後，會依照貝柱的大小，分成9種規格，從最小的6S到最大的2L等級。一般市面上常見的是4S到6S等級的干貝，這次大倉久和大飯店直接大方祭出將近掌心大小的M等級干貝，更準備了比冷凍生食級干貝成本高兩倍以上的生鮮北海道生食級干貝，就是要讓蒞臨品嚐的賓客們尊享極致海鮮饗宴！大倉久和邀您沉醉於日本海鮮祭美味之境。

館內三大主題餐廳一口氣品嚐北海道升級干貝十吃大飽口福

歐風館自助餐主打北海道生食級干貝食材再升級，餐價卻是誠意十足不需額外加價！活動期間午、晚餐無限供應四大干貝主題料理，不僅有升級版的鐵板燒干貝，北海道生食級干貝直接霸氣升級成2S等級。另外，曾長達九年擔任日本台灣交流協會台北事務所兩任大使的「日本代表官邸料理長」的長瀨剛先生，轉戰大倉久和大飯店後擔任山里行政副料理長，展現超高深厚廚藝提升自助餐日本料理品質及水準，這次除了可以品嚐到干貝握壽司之外，更準備寶船壽司，象徵搭載七福神和寶物的帆船，可以品嚐到內含北海道生食級干貝及鮭魚卵的散壽司，也是表現新年的季語。邀請大倉久和的座上貴賓在品味中感受到奢華的美好。此外，陶醉美味的同時還可享不需額外加價即可無限享用，為您的用餐體驗增添更多美味選擇。

桃花林中國料理餐廳王建榮主廚特別選用生鮮的北海道生食級干貝，主打干貝等級再升級，推薦菜色包含煎焗北海道干貝廣生面與蒜香焗北海道干貝等四道料理。售價每道400元起至1,600元，另加一成服務費。煎焗北海道干貝廣生面號稱飛天麵，搭配重達45至50公克的北海道冷藏生食級干貝兩顆，象徵2024新的一年開春船揚起帆，好運一飛沖天。最能展現王建榮主廚的粵菜深厚底蘊功力非蜂巢荔茸北海道干貝莫屬了，屬於廣東的招牌菜色之一，工序同樣繁瑣，也考驗廚師對於火候的精準掌握度。荔茸為芋泥之意，主廚運用蜂巢荔芋角的概念巧妙製成芋泥，再包覆上冷藏的北海道生食級大干貝，經油炸處理。芋泥外皮酥脆中散發綿密口感，而干貝則保持鮮嫩多汁的特色。

位於五樓的山里日本料理和食區、鐵板燒區、天婦羅區及壽司區分別推出各二至四道日本海產料理。鐵板燒區、天婦羅區及壽司吧檯可跨區點用活動指定料理享用，每道售價200元起至2,500元，另加一成服務費。和食區推出北海道帆立貝豆乳鍋及北海道干貝鱈場蟹陶板燒，藤村料理長精心設計照燒、奶油燒、鹽烤及海膽醬陶板燒四種口味的北海道干貝鱈場蟹陶板燒，每一口都散發著極致的鮮香，口感柔軟又有韌度，呈現出豐潤飽滿的口感，鮮香爽滑，絕對是品味奢華的至臻之選。鐵板燒區、天婦羅區及壽司區分別以各式豐富的日本水產打造鱈魚白子壽司、西太公魚天婦羅、山藥鱈魚白子鐵板燒、干貝海膽紫蘇卷及厚岸生蠔等美饌。

久和Club會員享75折獨家優惠，大倉久和獨家引進全台唯一日本雙金獎酒款

本次特別針對大倉久和大飯店的「久和Club」會員祭出獨家超值優惠，凡久和會員於桃花林中餐廳及山里日本料理餐廳點用活動指定料理，結帳時出示APP會員憑證即可享75折超值優惠，不限次數。此外，更可以3,600元優惠價購入全台獨家販售的長野縣白葡萄酒乙瓶（75折，原價4,800元，數量有限，售完為止）。大倉久和大飯店取得首次登陸海外的「日本長野縣白葡萄酒（2019 Villa d’EST Gardenfarm and Winery Sauvignon Blanc, Nagano）」的獨家販售。「Villa d'EST Gardenfarm and Winery」不僅曾榮獲日本葡萄酒大賽金獎及最佳類別獎，更在2008 年北海道洞湖峰會、2016 年伊勢志摩峰會及 2019 年大阪峰會上被盛讚為日本代表的優質葡萄酒。而此酒款更獲頒2021年櫻花葡萄酒大獎的雙金獎，此酒帶有柑橘、葡萄柚及香草的華麗香氣以及清新的酸度，適合搭配中式或日式的海鮮料理。

消費滿額就有機會獲得餐券、國內外住宿及星宇航來回機票等摸彩大獎

活動開跑適逢小年夜，不如就到大倉久和用餐試手氣，就有機會贏得餐券、國內外三天兩夜住宿及星宇航空台北至大阪來回機票等大獎！活動期間凡於歐風館自助餐廳、桃花林中餐廳及山里日本料理餐廳單筆消費每達2,000元並點用本活動之指定餐點，即可獲得摸彩券乙張，以此類推。豐富獎項就有機會滿載而歸！這次獎品包含頭獎的神戶大倉酒店傳統風格樓層豪華客房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值26,000元)乙名；二獎：大倉久和大飯店名門套房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值83,932元)；三獎：福岡大倉酒店標準客房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值17,000元)；四獎：山里日本料理和食區花會席套餐雙人券(價值5,500元)；五獎：桃花林中國料理桃套餐雙人券(價值5,500元)；六獎：歐風館假日自助午晚餐雙人券(價值3,476元)。另外，只要參加本抽獎活動之總人數達5,000人，頭獎即再加碼贈送「星宇航空台北至大阪雙人來回機票」(價值新NT$111,900元)，開春享受美味的同時，就順便贏得超級好禮犒賞自己及親友吧！