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台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超390.05億元　買超群創4.17萬張最多

By 台灣英文新聞
2024/02/05 17:14

根據台灣證券交易所統計，上週（113/1/29~113/2/2）外資在集中市場總買進金額為5,045.24億元，總賣出金額為4,655.19億元，買超為390.05億元，另統計自113年年初至2月2日止，外資總買進金額為2兆3,659.25億元，總賣出金額為2兆3,304.38億元，累計買超為354.87億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,655.83億元新台幣，占全體上市股票市值的41.27%，較1月26日的23兆6,797.52億元新台幣，減少141.69億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進231,063千股，賣出189,385千股，買超41,678千股。

第二名：長榮航：買進106,465千股，賣出66,011千股，買超40,454千股。

第三名：台積電：買進129,373千股，賣出107,802千股，買超21,571千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進90,373千股，賣出191,611千股，賣超101,238千股。

第二名：旺宏：買進10,812千股，賣出35,693千股，賣超24,881千股。

第三名：力積電：買進14,931千股，賣出34,245千股，賣超19,314千股。

更新時間 : 2024-02-05 17:32 GMT+08:00

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