多位提名人不明原因被取消資格　「雨果獎」成中國微博禁詞

科幻作品最高殿堂之一的雨果獎，今年在中國舉辦，並對參賽作品新增「符合當地法規的作者和作品」但書，數位提名人被以「不具備提名資格」等理由取消，引發外界質疑，雨果獎近日更成為微博禁詞。

粉專歐美亂供4日指出，雨果獎自今年選擇舉辦地點就引起爭議。由於舉辦地點及獲獎者通常由社群成員投票選出，而買票參加世界科幻年會就具投票資格，今年舉辦地點也由原先領先的加拿大，被大量不明投票逆轉成中國成都。

不僅如此，今年投票規則新增「符合當地法規的作者和作品」但書，且有別於以往在當天或數天內公布得獎結果的情形，本屆從宣布提名至公布結果耗時三個月，主辦方所公布之統計結果，票數對不上，還有數位被提名者資格遭到取消，包含作家匡靈秀、趙希然、知名編劇蓋曼（Neil Gaiman）等人，理由包括「不具備提名資格」、「拒絕入圍」、「不符合《世界科幻協會章程》3.8.3章節相關規定」，且無具體說明。



(圖／截自 2023 雨果獎官方發布數據報告）

已獲星雲獎、軌跡獎肯定的華裔美籍作家匡靈秀，本次以《巴別塔學院》入圍，該書以近代東亞為背景，內含學生起義情節；其成名作《the poppy war》則以性轉的青少女毛澤東為雛型。加拿大華裔作家趙希然的小說《鐵寡婦》（Iron Widow）則是以中國唐朝女性統治者武則天故事，結合科幻機甲設定，曾於2021年獲BSFA英國科幻小說獎的年輕讀者最佳圖書獎，並將由美國製片商改編搬上大螢幕。

評選委員會負責人Dave McCarty對此表示，雨果獎行政團隊與中國政府之間，沒有任何官方形式的溝通，但未對不符資格部分做出具體說明。粉專歐美亂供則表示，但未具體解釋何以部分作品不符資格。

如今雨果獎成微博禁詞，是否有背後的操作之手目前並無檯面上的證據與結論。歐美亂供表示，全世界的科幻迷得到了一點中國特色神秘力量的震撼。