春節國外旅遊、國道自駕　富邦產險網路投保添保障

農曆春節連假長達7天，不少民眾早已規劃旅遊行程， 為讓出遊更有保障，富邦產險建議，民眾出國旅遊可事先投保「 國外旅平險」及「旅遊不便險」，如為國內自駕遊或經常行駛國道， 則可於投保第三人責任險時再附加「國道增額險+國道拖吊險」， 降低旅途中突發狀況造成的損失。

富邦產險表示，網路投保「國外旅平險+不便險」專案， 除身故失能、傷害醫療外，另有海外突發疾病保障， 更涵蓋六大旅遊不便險保障，包括班機延誤、行李延誤、旅程取消、 旅程更改、行李損失及旅行文件損失等。以投保最完整的「XL方案 」為例，如不幸遇到班機延誤，保期內最高可賠1.2萬元， 行李延誤則每次給付1萬元。配合法規開放， 富邦產險亦提供父母能為未滿7歲以下子女網路投保， 無須回傳要保書，讓網路投保服務更便利。

此外，無論是國內自駕之旅或前往機場的路上，需長時間行駛國道， 道路風險也相對增加，除了強制險以外，投保汽車第三人責任險時， 富邦產險建議民眾可再附加「國道增額險+國道拖吊險」，其中「 假日或國道增額保障」可擁有加倍保障，而「 國道拖吊交通費用補償險」則是讓車主行駛高速公路或快速道路時， 避免發生碰撞事故或車輛故障， 導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場之交通費用補償， 事前規劃投保汽車相關保險，讓行車多一份保障。

除了事先安排旅遊行程、蒐集當地旅遊資訊以外，投保「旅平險」 及「旅遊不便險」可轉嫁相關風險，減少因班機延誤、 行李延誤等狀況導致的不便。另外，針對於假期開車旅遊的民眾， 建議可加保「國道增額險+國道拖吊險」， 根據自身需求選擇合適的保險方案，讓旅遊期間的保障更全面。 現在至富邦產險官網投保享優惠，113年1~3月網路投保優惠加 碼，還可參加專屬抽獎活動， 有機會獲得知名品牌高效能抗菌空氣清淨機。

富邦產險「國外旅平險+不便險」網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/prod_ travel/index.html

富邦產險「國道增額險+國道拖吊險」網址：

https://www.fubon.com/ insurance/b2c/content/prod_ highway/index.html