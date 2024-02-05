新北名師培訓全國新住民語文說故事　66組入選學生說出自信和活力

新北市日前辦理「112學年度全國新住民語文競賽- 【說出活力新世代】說故事比賽」市賽，入選的66組學生將代表新 北市參加教育部國民及學前教育署舉辦的全國賽。寒假期間， 新北市邀請名師於北新國小培訓學生說故事比賽， 協助參賽學生勇往奪冠。

教育局表示，新北市112學年度新住民語文課程開班數高達1, 660班，近4,000名學生選修， 開班數及學生選課人數均為全國居冠!只要學生有意願， 不受限制皆可選修， 讓新二代及一般學生都有學習東南亞語及認識當地人文特色的機會。 而新北市針對說故事比賽事先進行市賽遴選， 從眾多台風穩健的優秀學生當中評選出66組學生， 邀請具有參賽及培訓經驗的老師指導，協助展現學習成果， 提升口語表達力與創造力。

育英國小五年級鍾祉希同學，自小在繪本中看見泰國大象的介紹， 就深深的愛上大象看起來力大無窮、圓滾滾的模樣； 在四年級時選修新住民語文課，與好朋友一同加入泰語的學習行列。 為了準備比賽，以最愛的大象為主題，找尋說故事題材， 經老師指導學習到泰國每年3月13日「泰國大象日」的緣由， 源於古代大象是泰國戰爭中抵禦外敵、保衞國家的最佳幫手， 也是國王的坐騎，直至今日大象仍是搬運木頭、 載送貨物的重要角色。因此在大象日當天， 大象可以享受各種美味蔬果， 泰國也在這天呼籲大眾思考近來因遭受獵殺及棲息地的破壞影響， 要好好保護大象及各類動物。

永和國中黃上育同學表示，媽媽是緬甸人， 自己非常喜歡媽媽做的緬甸美食-魚湯麵，也是家中餐桌上的常客； 媽媽曾提及小時候家境並不富裕， 奶奶親手烹煮便宜又營養的魚湯麵是媽媽常吃的一道佳餚， 後來逢緬甸政變輾轉來到臺灣，時不時的思鄉情感， 讓魚湯麵成了媽媽思鄉的特效藥，而這道「緬甸美食」 也成了本次說故事比賽的主題。與媽媽一同準備食材， 最重要的原料便是香蕉莖， 是媽媽記憶中讓魚湯麵有奶奶味道的秘訣。在師長的鼓勵和指導下， 透過不斷口說練習完美展現成果，比賽當日像是美食節目主持人， 受評審稱讚未來可成為Youtuber介紹好吃的魚湯麵。

本次擔任培訓教師之一、也是全國演說比賽冠軍的林定蔚老師表示， 新住民語文說故事比賽讓大家了解不同語言之美， 並發揮豐富想像力，把生活中真實事件轉化成故事； 參賽學校的指導老師及家長也因為陪著學生一起進行口語、 肢體動作等練習，更體悟到不同文化所代表含義， 進而欣賞多元文化之美。

教育局表示，新北市是全臺新住民最多的城市， 也是認識新住民語言及文化最佳的地點， 以地利之便將語言融入文化、學習新住民語文， 並在說故事比賽的舞台展現新住民語文學習成果， 讓新北學子擁有強而有力的跨文化及雙語言的能力，走向世界。

育英國小鍾祉希同學和媽媽展示為參賽一起製作的大象道具。（圖／新北市教育局）

林定蔚老師指導參加全國說故事競賽的學生練習提升口語及動作。（圖／新北市教育局）

永和國中黃上育同學於參賽影片中詳細介紹緬甸美食魚湯麵。（圖／新北市教育局）