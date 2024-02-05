台北美福西洋情人節神助攻 義大利情人海陸盛宴 再享5折住宿優惠

今年的西洋情人節落在大年初五，適逢最後一天的農曆春節假期，最適合與愛人共度。 台北美福大飯店由浪漫的義大利主廚，於2月13日及2月14日晚間推出「義心饗愛」情人節套餐，選用頂級食材如白蘆筍、和牛、黑松露、魚子醬等食材入饌，每位3,280元+10%，Moment café & bakery也推出情人節蛋糕「粉雪香草」及「心花綻放」兩款甜品，每款320元起。想替戀情升溫共度美好時光，推出「龍來運轉 甜蜜時刻」住房專案，凡消費情人節套餐，可加購入住行政客房每房僅要6,999元+15.5%，再享房型升等，入住台北唯一的卓越五星飯店，預訂請洽02-7722-3399。

頂級海陸盛宴 戀情神助攻

來自佛羅倫斯的主廚Massimo Picci迎接西洋情人節，於2月13日及14日晚間推出「義心饗愛」海陸套餐，於榮獲世界奢華餐廳獎項肯定的GMT義大利餐廳，優雅享受義式佳餚，為戀情神助攻。開胃菜「佩科里諾起司酥脆玉米糕」，選用義大利傳統料理玉米糕，搭配香氣十足且濃郁的義大利起司，啜飲義大利氣泡酒，開啟情人盛宴。前菜「炙燒紅蝦塔塔佐鮮蝦醬搭配白蘆筍」，選用生食級胭脂蝦炙燒後切丁，加入蔬菜料將其包覆其中，並搭上以龍蝦頭及蝦殼熬煮的龍蝦醬，最後將頂級祕魯白蘆筍削成片狀，白蘆筍搭配鮮甜蝦肉，滋味滿分。湯品「大西洋鱈魚番茄濃湯佐水牛起司」，選用智利圓鱈塊香煎後放入香純的番茄濃湯中，上方搭佐奶香濃郁的水牛起司，讓鮮美的圓鱈肉質滋味豐富，令人回味。Massimo的招牌餐點義式手工餃「義式伊比利豬肉餃佐季節黑松露」，主廚選用伊比利豬最嫩的「老饕肉」部位包入餃子，並淋上巴西里及橄欖油製成的綠油，搭配現刨的珍貴黑松露，一口咬下老饕肉口感細緻，香氣縈繞唇間。

主菜「澳洲M9和牛肋眼牛排搭配嫩煎龍蝦」，選用肉質鮮嫩，油花分布均勻的澳洲M9和牛肋眼與鮮美的香煎龍蝦，搭配帶著橙金色澤的法國Neuvic魚子醬，彈牙口感，味道鮮甜，奢華海陸組合，大飽口福。餐後品嚐帶有酸甜風味的心型草莓蛋糕，濃濃情意，讓戀情迅速加分。

精心手作甜品 享味甜蜜時刻

位於一樓的咖啡廳Moment café & bakery於2月1日至2月14日推出二款情人節限定蛋糕。以冬季皓雪與戀愛花語為發想，擁有優雅花形外觀的「粉雪香草」，內餡選用大溪地香草莢、白巧克力及覆盆子，酸甜滋味觸動味蕾，宛如戀愛時的甜蜜青澀，每個七吋1,680元。另一款「心花綻放」單品蛋糕，象徵熱情的戀愛心形，綴著朵朵小花，內餡使用法芙娜白巧克力、草莓果泥及大溪地香草莢烘焙而成，將滿滿心意裝載於蛋糕體中，香甜滋味浪漫滿分，精緻單品蛋糕每入320元。

替戀情升溫 安排浪漫微旅

共度情人節還可規劃兩天一夜的浪漫假期，台北美福特別推出「龍來運轉 甜蜜時刻」住房優惠，凡預訂GMT義大利餐廳「義心饗愛」情人節套餐，即可享優惠價加購行政客房雙人住宿乙晚，還可享房型升等至雅仕或菁英客房一大床，優惠價每房6,999元+15.5%。優雅寬敞的客房設計，可免費享用Minibar點心與飲品，翌日共享彩匯自助活力早餐。住宿期間，可悠閒享受男女三溫暖、戶外恆溫游泳池及健身房，在龍年新春開啟美好約會行程。