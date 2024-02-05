瘦肉精羅生門 地方、中央不同調！ 食藥署再驗同批3檢體 2/5結果出爐

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片含有禁用瘦肉精「西布特羅」，對此，食藥署昨（4）日針對3件台糖梅花豬肉片進行檢驗，並於今（5）日公布結果均未檢出「西布特羅」。

食藥署副署長王德原說明，布特羅(Cimbuterol)非人用藥品及動物用藥，主要為提供實驗室標準品使用。食藥署於昨日進行3件台糖公司之梅花豬肉片檢體檢驗，以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)」進行21項乙型受體素(含西布特羅，Cimbuterol)檢驗，結果均未檢出。

而這3件檢體是農業部函文由台糖公司於昨日送驗之梅花肉片檢體(製造日期為2023.12.11；有效日期為2024.06.10)，以及食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局於昨日至全聯臺南北安分公司抽樣台糖監製之梅花肉片檢體1件(製造日期為2023.12.11；有效日期為2024.06.10)。

食藥署表示，3件檢體與台中市食品藥物安全處檢驗之梅花肉片均為同一批，依其包裝上之QRcode碼顯示同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝。

針對台糖公司已向台中市府申請複驗之事，台中市食安處表示，目前檢測後剩下的肉片，還可以做2次化驗，為求公正，市府將邀請衛福部食藥署、台糖公司及第三方公正人士共同參與複驗，若雙方聯繫確認時間，市府最快希望明（6）日展開複驗，後天（７日）可對外公布複驗結果。

對此，王德原表示，食藥署很樂於協助地方政府，但截至今日下午1時都還沒收到台中市尋求協助的公文與檢體，尚無法排定時程。

王德原說，一般而言，實務上檢驗需要1到2週才能完成，若檢體過年前才送達，食藥署將盡力完成，並不排除加班可能性。透過國家實驗室檢驗後，結果出爐將送回原送驗單位，也就是台中市衛生局，若雙方結果不一致，除了地方綜合研判，也樂於中央地方協力討論。